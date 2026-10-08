Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

A primeira pesquisa Datafolha do 2º turno mostra que Flávio Bolsonaro (PL) tem 49% das intenções de voto, contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 52%, contra 48% de Lula. O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 45%

Em branco/nulo/nenhum: 5%

Indecisos: 1%

O Datafolha divulgou também os resultados que consideram apenas os votos válidos. Para chegar a esses números, o instituto exclui da conta quem declara voto nulo ou em branco e os indecisos. O número de votos válidos é o que a Justiça Eleitoral usa para determinar os resultados das eleições.

Nesse cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

O Datafolha revela ainda que 76% dos eleitores entrevistados afirmam que vão votar no seu candidato porque acham que ele é a melhor opção. Outros 19% afirmam que vão votar para derrotar o adversário. Os índices são diferentes entre eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula.

Gerado por IA Primeira pesquisa Datafolha no segundo turno





Destaques da pesquisa

46% dos eleitores de Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Caiado (PSD) e Zema (Novo) no 1º turno migram para Flávio Bolsonaro.

32% declaram voto em Lula agora.

15% dizem que votam em branco ou nulo

Lula tem vantagem entre eleitores com escolaridade fundamental (55% a 41%), no segmento com renda até 2 salários (52% a 41%), entre católicos (53% a 41%) e no Nordeste (61% a 35%).

As maiores vantagens de Flávio Bolsonaro são registradas entre evangélicos (69% a 25%) e na região Sul (58% a 35%).



Eleitores de Flávio Bolsonaro

Voto porque é o melhor candidato: 69%

Voto para derrotar o outro candidato: 25%

Outras respostas: 4%

Não sabe: 2%



Eleitores de Lula

Voto porque é o melhor candidato: 83%

Voto para derrotar o outro candidato: 13%

Outras respostas: 3%

Não sabe: 1%





Rejeição

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 46% citaram Flávio Bolsonaro, 44% apontaram Lula como candidato, 5% declararam voto em branco, nulo ou nenhum e 4% estão indecisos.

Aprovação do governo Lula

Desaprovam: 49% (eram 49% na pesquisa anterior)

Aprovam: 48% (eram 48%)

Não sabe: 2% (eram 3%)

Avaliação do governo Lula

Ruim/péssimo: 40% (eram 41%)

Ótimo/bom: 35% (eram 35%)

Regular: 24% (eram 23%)

Não sabe: 1% (era 1%)

Flávio Bolsonaro terminou o 1º turno com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos.

O Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos, entre os dias 6 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-0949/2026.



