MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Urna eletrônica

O Nordeste concentra 35,9% das ocorrências registradas nas eleições, segundo dados do terceiro boletim da Operação de Segurança divulgado às 16h deste domingo (4) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Pernambuco é o estado nordestino com o maior número de registros, com 37 ocorrências. Na outra ponta, o Piauí aparece com quatro. Veja os números da região:

Alagoas: 5

5 Bahia: 34

34 Ceará: 21

21 Maranhão: 15

15 Paraíba: 35

35 Pernambuco: 37

37 Piauí: 4

4 Rio Grande do Norte: 8

8 Sergipe: 30

Apesar de o Nordeste concentrar a maior parcela das ocorrências, Minas Gerais, no Sudeste, é o estado com o maior número de registros individualmente, com 59.

Na divisão por regiões, o Nordeste aparece em primeiro lugar, com 35,9% das ocorrências. Em seguida estão o Sul, com 21,1%; o Sudeste, com 19,5%; o Norte, com 14,4%; e o Centro-Oeste, com 9,1%.

Entre os municípios com maior número de registros estão Caruaru (PE), Vitória do Xingu (PA), Blumenau (SC), Florianópolis (SC), Petrolina (PE), Santa Cruz do Sul (RS), Aracaju (SE), Araguari (MG) e Ariquemes (RO).

Principais ocorrências

Desde o segundo boletim, divulgado às 11h, a propaganda eleitoral irregular passou a liderar os registros, com 180 ocorrências. Na sequência aparecem boca de urna, compra de votos ou corrupção eleitoral e desobediência às ordens da Justiça Eleitoral.

No primeiro levantamento, divulgado anteriormente, a compra de votos aparecia como a principal ocorrência.

A operação também apreendeu R$ 108,5 mil, quatro armas, 5,5 mil materiais de campanha e 13 veículos.

Ao todo, foram registradas 527 ocorrências, sendo 478 classificadas como crimes eleitorais, cinco como crimes comuns contra candidatos e outras cinco como crimes comuns nos locais de votação. Também houve três conduções realizadas pela polícia ostensiva e um registro de ocorrência na polícia judiciária.

Ocorrências têm pico ao meio-dia

Divulgação/Boletim do Ministério da Justiça Ocorrências por faixas de hora do dia





A maior parte dos registros ocorreu por volta do meio-dia, com 205 casos. Durante a manhã, entre 9h e 12h, foram contabilizadas 45 ocorrências. Às 15h, foram contabilizados 193.