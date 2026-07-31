Reprodução/Agência Brasília Governadora do DF, Celina Leão (PP)

A atual governadora do Distrito Federal é goiana, nascida da capital de Goiás em 2 de março de 1977, Celina Leão Hizim Ferreira construiu trajetória sólida em quase duas décadas na política. Ela é advogada e administradora de empresas por formação e une o conhecimento técnico com a experiência legislativa.

Celina é casada com Fabricio Falheiro e juntos tem um casal de filhos, Bruna e Pedro. A governadora de Brasília é filha do engenheiro civil Abrão Antonio Hizim e da administradora de empresas Maria Célia Leão.

Celina segue os passos da mãe que teve forte atuação na política de Goiás, na década de 1980. Maria Célia consta como criadora da Secretaria da Condição Feminina do estado goiano.

Reprodução/Instagram @celinaleao Celina Leão em família





Formação jurídica e administrativa

Celina Leão saiu de Goiás para a capital federal com a família quando tinha apenas seis anos de idade. Ela constituiu toda sua formação acadêmica, profissional e política no DF.

Felipe Ando / Agência CLDF Celina Leão assumiu o Governo do Distrito Federal





Suas duas formações no ensino superior foi em tradicional centro universitário de Brasília, no Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB). Celina já comentou em entrevistas que sua segunda graduação foi concluída durante exercício de um dos seus mandatos parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).





Chegada às urnas

Ela chegou se integrou na cena política já se candidatando a vaga de deputada distrital, cargo no qual foi eleita e exerceu dois mandatos consecutivos, de 2011 a 2019, onde desenvolveu uma forma própria de articular na intituição política. Nesse intérim, Celina foi eleita presidente da Casa de 2015 a 2016.

Celina Leão continuou no parlamento, mas saiu da esfera distrital e foi para a nacional, ocupando cadeira de deputada federal na Câmara dos Deputados, no mandato de 2019 a 2023. Nesse período, ela se licenciou da Casa para assumir a chefia da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF), estando a frente de 2020 e 2021.

Divulgação/Celina Leão A deputada Celina Leão, responsável pelo projeto de Lei





Do Executivo para o Legislativo

O marco da sua carreira política aconteceu nas eleições de 2022, quando foi eleita vice-governadora do DF na chapa comandada por Ibaneis Rocha. Ela acabou se tornando governadora em 2026, após o governador titular deixar o cargo para concorrer às eleições. Desde março, Celina comanda o Governo do Distrito Federal (GDF).