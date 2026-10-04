Reprodução/Inter TV e Redes Sociais Allyson (União) e Cadu de Lula (PT)

A eleição para governador do Rio Grande do Norte será definida em segundo turno. Os resultados da votação deste domingo (4), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) como os candidatos aptos a seguir na disputa.



O candidato do União surge à frente, com 36,67% ou 697 mil dos votos válidos. Já o petista Cadu tem 36,31% ou 690 mil dos votos válidos. A disputa potiguar para o segundo turno se consolidou como uma das mais acirradas entre as eleições para governador em todo o país.

O candidato Álvaro Dias (PL) também obteve votação expressiva, com 26,82 % ou 510 mil dos votos válidos. Os candidatos Arinalda do MLB (UP), Dário Barbosa (PSTU), Godeiro Linharess (DC), Rodrigo de Bolsonaro (AGIR) e Henrique Lyra (PCO) receberam menos de 1% dos votos válidos; o último candidato, no entanto, teve candidatura anulada sub judice.



