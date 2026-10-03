Geraldo Magela/Agência Senado Eleições; mesário; seção eleitoral; voto; título de eleitor

Trabalhar como mesário nas eleições de 2026, seja de forma voluntária ou por convocação, oferece vantagens que vão além do dia da votação.

Embora a atividade não seja remunerada e não gere relação de trabalho com a Justiça Eleitoral, os participantes recebem um auxílio-alimentação depor turno trabalhado, o mesmo valor é pago também no segundo turno. Na Bahia, o pagamento do benefício será feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) por meio do Pix, utilizando o CPF do mesário cadastrado como chave, em qualquer intituição financeira autorizada pelo Banco Central.



Tanto trabalhadores de empresas privadas quanto servidores públicos recebem direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado na eleição, sem desconto no salário. Quem conclui o treinamento (online ou presencial) ganha mais dois dias extras de folga. Para usufruir das folgas, basta apresentar a declaração da Justiça Eleitoral ao empregador e alinhar com o seu gestor o período de descanso.



Para completar, a experiência como mesário traz retorno para a formação acadêmica e para a carreira. A participação pode servir como critério de desempate em concursos públicos (dependendo do edital) e pode ser contabilizada como atividade complementar em instituições de ensino conveniadas.