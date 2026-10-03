Banco de Imagens/ Freepik O ataque foi feito na última sexta-feira









Um ataque aéreo israelense matou pelo menos quatro palestinos em um prédio de apartamentos em Gaza na madrugada de sábado (horário local), informaram autoridades de saúde do território. Não houve comentário imediato por parte das Forças Armadas israelenses.

Os EUA mediaram cessar-fogo no território no ano passado, mas os negociadores ainda não chegaram a um acordo sobre os termos, para desarmar o Hamas e retirar as tropas israelenses.

Israel, que afirma que o Hamas vem se rearmando e violando o cessar-fogo de outubro, intensificou os ataques contra o grupo nas últimas semanas.

O Hamas negou estar tentando atacar ou reconstruir seu arsenal e acusa Israel de minar o acordo de paz de Gaza.

Autoridades de saúde de Gaza afirmaram que pelo menos 1,4 mil palestinos foram mortos por disparos israelenses desde o cessar-fogo de outubro passado. Israel afirma que quatro de seus soldados foram mortos por militantes em Gaza no mesmo período.



