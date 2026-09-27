Reprodução/redes sociais Bebê nasce em ilha escocesa pela primeira vez em 34 anos

Pela primeira vez em mais de três décadas, nasceu um bebê na ilha escocesa de North Ronaldsay, que abriga apenas 59 pessoas.

Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford nasceu em 15 de setembro e se tornou o primeiro bebê a nascer na ilha em 34 anos.

De acordo com a mãe, Alice Traill Ford, o menino nasceu com 3,88 quilos e é o caçula de quatro irmãos, segundo o Daily Mail.

Alice e o companheiro, Jorge Suarez, vivem na Costa Rica, na América Central, e planejavam que o filho nascesse no país. No entanto, após visitarem a família de Alice em North Ronaldsay, em junho, o casal decidiu que Duncan nasceria na ilha.

Depois da decisão, os dois comunicaram o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que apoiou a escolha de realizar o parto no local. O último bebê a nascer em North Ronaldsay havia chegado ao mundo em agosto de 1992.

Parto foi acompanhado por parteiras

Duas parteiras foram levadas à ilha em um helicóptero da Guarda Costeira para acompanhar o nascimento de Duncan.

Inicialmente, a previsão era que elas permanecessem no Observatório de Aves da ilha por duas noites, ao longo de seis dias. No entanto, o bebê nasceu um dia antes do previsto.

Alice permanecerá em North Ronaldsay até novembro, quando deverá retornar à Costa Rica. O marido já voltou ao país para que os outros filhos do casal pudessem retomar os estudos.

Conheça a ilha

North Ronaldsay é a ilha mais ao norte do arquipélago de Orkney, na Escócia. O território tem apenas 4,8 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura.

A ilha é conhecida pelo farol histórico, pela presença de aves migratórias e por uma raça incomum de ovelhas que se alimenta principalmente de algas marinhas.

Segundo o último censo, North Ronaldsay tem 59 habitantes.

A relação da família de Alice com a ilha também é antiga. Os ancestrais dela compraram o território em 1727 e construíram a casa da família no local.