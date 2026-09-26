Luís Granado tempo em São Paulo

Os próximos dias de setembro serão marcados por condições climáticas distintas pelo país. Ao longo de sábado (26) e domingo (27), trechos das zonas Sul e Norte contarão com pancadas de chuva de média a alta intensidade, com risco de tempestades em algumas localidades.

Na Região Sudeste, o tempo melhora, mas a faixa leste ainda pode registrar chuva, já que a frente fria no mar e a alta pressão oceânica reduzem as instabilidades e firmam o tempo. Contudo, ventos do mar ainda trazem nuvens e chuva fraca a moderada entre o litoral do RJ e o ES, principalmente de manhã e com menor força à tarde. Em São Paulo, o sol aparece com maior frequência, principalmente no interior, enquanto o litoral permanece com o tempo fechado.

As chuvas diminuem em Minas Gerais, e o Espírito Santo continua com possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no litoral. Faz calor durante a tarde, enquanto a taxa de umidade do ar pode registrar valores preocupantes, de 21% a 30%, no centro-norte paulista, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais.

Na Região Sul, há previsão de chuva forte, temporais e rajadas de vento em áreas do Rio Grande do Sul, que abandona vários dias de estabilidade devido à formação de uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai, vinculada à passagem de um corredor de ventos instáveis em altitude, além disso, uma frente fria avança pelo mar, mudando a direção dos ventos e impulsionando a umidade para a região.

A chuva retorna principalmente ao oeste e sudoeste, parte da Campanha Gaúcha e pontos isolados da região central entre a tarde e a noite, com intensidade moderada a forte, risco de temporais e acumulados elevados no Sudoeste e em parte da Campanha. Entre o litoral norte e o nordeste gaúcho e o sul catarinense também pode chover de forma moderada a forte.

Nas demais áreas, predomina o tempo firme, com poucas nuvens, períodos de sol com alta nas temperaturas. No litoral sul gaúcho, a alteração na direção dos ventos facilita a queda dos termômetros com o passar das horas. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h em grande parte do Rio Grande do Sul e podem atingir de 70 a 90 km/h no Sudoeste e em parte da Campanha Gaúcha.

Na Região Centro-Oeste, a previsão é de calor e pancadas de chuva em Mato Grosso e em pontos isolados de Goiás e do Distrito Federal.

O sábado começa com tempo firme na maior parte da região, mas com possibilidade de chuva no noroeste de Mato Grosso. O avanço da umidade da Região Norte, aliado ao calor intenso, gera chuvas moderadas a intensas no norte e oeste de Mato Grosso ao longo do dia.

Pancadas pontuais no norte e leste de Goiás, incluindo o Distrito Federal, também podem registrar chuva entre o fim da manhã e à tarde. Até a noite, persiste a chance de chuva isolada no norte e noroeste de Mato Grosso. Nas outras áreas, predomina o calor sem chuva. A umidade do ar cai para níveis de 21% a 30% em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e no sul e leste de Mato Grosso.

Na Região Nordeste, a previsão indica calor intenso, ar seco e chuvas rápidas no litoral.

Uma massa de ar seco domina o interior, mantendo o calor intenso de até 38°C no norte da Bahia, Piauí, interior do Maranhão e sul do Ceará, com a umidade do ar variando entre 21% e 30% (e marcas críticas perto de 12% em áreas pontuais). Por outro lado, ventos do oceano provocam chuvas rápidas na costa entre o Rio Grande do Norte e Ilhéus (BA), enquanto o oeste da Bahia, centro-sul do Maranhão e sul do Piauí podem registrar pancadas isoladas mais intensas.

Na Região Norte, a previsão é de pancadas fortes de chuva, acompanhadas de raios e risco de temporais isolados.

A combinação de calor e elevada disponibilidade de umidade mantém as instabilidades mais frequentes entre Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, com pancadas de moderada a forte intensidade, raios, rajadas de vento e risco de temporais isolados.

Também são esperadas pancadas fortes no sul do Pará e norte do Tocantins, principalmente durante a tarde e a noite. As temperaturas seguem elevadas, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para valores entre 21% e 30% no extremo sul do Tocantins.

Na Região Sudeste, ventos do mar associados a uma frente fria aumentam as nuvens no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, trazendo garoa ou chuva fraca. Pancadas mais fortes podem ocorrer no Vale do Paraíba, no Sul e interior paulistas e na Serra Fluminense. Na capital paulista, o domingo começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta à tarde. No Rio de Janeiro, o tempo fecha na costa com chance de chuviscos entre a noite e a madrugada de segunda-feira. Em Minas Gerais, o tempo segue firme.

Na Região Sul, temporais com raios, ventania e chuva volumosa atingem quase todo o Rio Grande do Sul ao longo do dia, com alerta de perigo para a região central, sudoeste e Santa Maria. O risco de tempestades também alcança o sul de Santa Catarina. Já no Paraná e no restante do estado catarinense, o tempo firme predomina, com apenas chuva fraca no litoral e leve queda nas temperaturas na faixa leste.

Na, o tempo firme e estável predomina com sol, calorão e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. As únicas exceções são o Norte, oeste e centro de Mato Grosso, onde o calor e a umidade provocam pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite, com chance de pancadas mais fortes no Noroeste. As temperaturas seguem elevadas e a umidade relativa do ar cai para valores entreem várias áreas, podendo chegar ano norte de Goiás.

Na Região Nordeste, uma massa de ar seco mantém o tempo firme e a baixa umidade no interior, afetando o norte e oeste da Bahia, a maior parte do Piauí, o sertão de Pernambuco e regiões do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. No litoral, ventos vindos do mar provocam chuvas rápidas entre o norte da Bahia e a Paraíba, com possibilidade de pancadas mais fortes na costa de Pernambuco. No oeste do Maranhão, há chance de chuva muito isolada.

Na Região Norte, o calor e a umidade mantêm pancadas de chuva de moderada a forte intensidade com trovoadas, principalmente à tarde e à noite, no Amazonas, Acre, Rondônia, grande parte de Roraima, centro-sul e leste do Pará e norte do Tocantins, com risco de temporais no oeste amazonense. O Amapá e as demais áreas da região seguem com tempo mais firme. O calorão continua elevado, e a umidade relativa do ar pode cair para níveis críticos entre 12% e 20% no sul e oeste do Tocantins.