Reprodução delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa

O delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa foi preso na quinta-feira (24), em Campo Grande (MS), suspeito de integrar um esquema que desviava drogas apreendidas pela polícia e repassava o material novamente a traficantes. Ele se apresentou à Corregedoria da Polícia Civil após ser procurado pela manhã.

Hoffman está entre os alvos da Operação Infiltrados, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Segundo o MPMS, policiais envolvidos no esquema deixavam de registrar parte da droga recolhida em ocorrências ou retiravam entorpecentes diretamente de depósitos de delegacias. O material, principalmente cocaína, era depois entregue a traficantes para voltar ao mercado ilegal.

A investigação começou em outubro de 2025, após provas encontradas durante outras duas operações do Gaeco.

Hoffman já chefiou a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), unidade responsável pelo combate ao tráfico no estado. Atualmente, estava lotado na 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Operação mira agentes de segurança

Até a última atualização, 12 agentes haviam sido presos preventivamente: nove policiais civis, dois policiais militares e um policial penal.

Ao todo, a operação prevê o cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 38 de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados e Terenos (MS).

O delegado se apresentou à Corregedoria acompanhado do advogado Amilton Ferreira de Almeida. A defesa informou ao UOL que aguarda acesso aos autos da investigação para se manifestar sobre as acusações.

O MPMS afirma que a investigação busca identificar outros envolvidos e dimensionar a quantidade de drogas desviadas pelo grupo.

O iG procurou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para pedir informações sobre a situação funcional de Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa e as medidas administrativas adotadas após a prisão. Não houve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.