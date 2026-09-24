Divulgação Universidade Estadual de Goiás campus Itumbiara

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) apura internamente os relatos de que um estudante de medicina da instituição teria estuprado uma jovem durante uma festa universitária em Goiânia, no início de setembro. A universidade afirmou que adotará medidas disciplinares caso sejam confirmadas condutas que permitam responsabilizar o aluno no âmbito institucional.



O estudante pertence à unidade de Itumbiara, no sul de Goiás. Em nota, a UEG declarou que as providências dependerão do resultado da apuração. O comunicado não anuncia afastamento ou expulsão, nem informa prazo para a conclusão da análise.

“Caso sejam confirmadas condutas passíveis de responsabilização no âmbito institucional, serão adotadas as medidas cabíveis, nos termos do regime disciplinar discente e das demais normas aplicáveis”, afirmou a universidade.

A instituição também declarou que, conforme as informações divulgadas, o episódio teria ocorrido fora de suas dependências, em um evento estudantil sem vínculo com atividades acadêmicas ou institucionais da UEG.

No posicionamento, a universidade disse repudiar “toda e qualquer forma de violência contra a mulher ou violação de direitos” e afirmou que a defesa da dignidade e da integridade das mulheres está entre seus princípios institucionais.

Estupro teria ocorrido durante festa

O caso ocorreu no início de setembro, durante a festa ViraDevasta, organizada por atléticas da UFG em Goiânia. Segundo relatos de organizadores, a jovem teria sido encontrada sem roupas e inconsciente em um banheiro de acesso restrito, com o estudante sobre ela.

A Polícia Militar foi acionada, e a festa terminou antes do previsto. Conforme o veículo, o suspeito foi preso em flagrante e liberado posteriormente.

Após a repercussão, o movimento estudantil Correnteza cobrou a expulsão do aluno da UEG. A defesa informou que o processo corre em segredo de Justiça e que “só se pronunciará diante das autoridades policiais e judiciais”.





