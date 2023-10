Augusto Dala Costa Passagem do furacão Otis pelo México deixa ao menos 27 mortos

A passagem do furacão Otis pelo México provocou a morte de pelo menos 27 pessoas, informou nesta quinta-feira (26) a ministra da Segurança do país, Rosa Icela Rodríguez.

Em uma coletiva de imprensa que teve a participação do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, a política revelou que quatro indivíduos estão desaparecidos.

A cidade de Acapulco, que foi a mais impactada pelo fenômeno, permaneceu sem eletricidade, água encanada e serviços de comunicação por várias horas. Ao todo, cerca de 300 mil pessoas continuam sem energia.

Com ventos de até 270 km/h, o furacão deixou um rastro de destruição por Acapulco. Além dos danos estruturais e materiais, o fenômeno causou inundações e deslizamentos de terra.

O mandatário mexicano garantiu que um plano de ajuda à população afetada pelo furacão, principalmente as pessoas que vivem nas proximidades do porto de Acapulco, está com sua implementação em curso.

"Trataremos de tudo o que diz respeito aos danos causados não só em Acapulco, mas também em Coyuca de Benítez e outros municípios. O setor do turismo foi fortemente afetado", disse Obrador.

Acapulco é conhecido por suas praias paradisíacas, mas o município está isolado do restante do México. Os tradicionais centros comerciais e hotéis de luxo ficaram destruídos em função da violência do furacão.

"Queremos avisar aos turistas que o governo já enviou 30 ou 40 caminhões que ficarão estacionados em frente aos hotéis para iniciar um processo de evacuação para outros destinos", afirmou a governadora de Tabasco, Evelyn Salgado.