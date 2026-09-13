Reprodução/Instagram Guaraná Jesus

Uma bebida cor-de-rosa criada dentro de uma farmácia em São Luís (MA) se tornou um dos refrigerantes mais conhecidos do Maranhão. O Guaraná Jesus foi criado pelo empresário Jesus Norberto Gomes, que era ateu declarado.

Jesus nasceu em 06 de junho de 1891, em Vitória do Mearim (MA). Aos 14 anos, mudou-se para a capital do estado e começou a trabalhar em uma farmácia. Seis anos depois, o jovem comprou uma farmácia no centro de São Luís (MA), que passou a se chamar Pharmácia Sanitária.

Em 1925, Gomes se formou em Farmácia e já tentava criar os próprios medicamentos. Foi assim que adquiriu uma máquina de produzir bebidas com gás, que teria sido importada da Alemanha.

O equipamento tinha sido comprado para fabricar magnésia fluída, também chamada de hidróxido de magnésio, que era usado como antiácido. A tentativa não deu certo porque a fórmula pertencia à Casa Granado, do Rio de Janeiro.

Sem poder usar a máquina para a finalidade original, o equipamento passou a ser usado para fazer refrigerantes e outras bebidas com gás dentro da própria farmácia, como água mineral artificial, água de mesa, água tônica, soda limonada, licor de mate e xarope de guaraná.

Foi assim que surgiu o Kola Guaraná Jesus, vendido pela primeira vez em 1927.

No começo, a fábrica funcionava em um galpão nos fundos da farmácia. Em 1943, a área responsável pela produção de refrigerantes foi separada e deu origem à Indústria Jesus Ltda. Já em janeiro de 1950, a indústria ganhou um espaço próprio e novas máquinas e passou a distribuir para todo o Maranhão.

Reprodução/Instagram Guaraná Jesus





Nome não tinha relação com a religião

Apesar do nome, Jesus Norberto Gomes tinha uma relação distante com a religião. Estudos sobre sua trajetória registram que ele era ateu declarado.

Sua história também foi marcada pela proximidade com ideias comunistas, embora a participação dele na Intentona Comunista seja contestada pela própria família.

Depois do movimento, aconteceram prisões e perseguições políticas em diferentes partes do país. No Maranhão, onde não aconteceu um levante, pelo menos 81 pessoas foram presas sob acusação de envolvimento com o movimento. Entre elas estava Jesus Gomes, preso em maio de 1936.

As autoridades também registraram que o farmacêutico teria frequentado reuniões na casa de Evandro Cunha, outro farmacêutico apontado como um dos principais organizadores do movimento comunista no Maranhão.

Segundo Elir Gomes, filho do farmacêutico, Jesus tinha simpatia por algumas ideias do sistema político, principalmente pela forma como enxergava questões como pobreza, saúde e educação, mas não teria participado do levante em si.

Em setembro de 1936, Jandyra Nogueira Gomes, esposa de Jesus, escreveu uma carta ao então interventor do Maranhão. No documento, afirmou que Jesus havia sido preso por uma acusação falsa e disse que ele não estava em São Luís (MA) quando teriam acontecido reuniões para organizar o movimento.

Em novembro de 1936, Jesus foi levado para o Rio de Janeiro, então capital do país, junto com mais de 80 presos do Maranhão, e só foi liberto em março de 1937, quando o processo que havia levado à prisão foi arquivado.





Morte e venda à Coca-Cola

Em junho de 1958, Jesus escreveu um documento com instruções para o próprio funeral. Gomes pediu que a cerimônia fosse simples e sem caráter religioso. Também pediu que o dinheiro economizado com o funeral fosse entregue a representantes do Partido Comunista.

Não fui e não sou socialista (comunista), infelizmente, porque seria um idealista, pois como pequeno burguês tenho defeitos, mas admirador sincero desse regime verdadeiramente humano, onde pode ser obtida a verdadeira democracia. Se quiserem gastar mais do que o necessário para esse funeral entreguem a quem representar o Partido Comunista o que pretenderem, para ajudar a politização esclarecida desse regime que exterminará a miséria física e moral. Jesus Norberto Gomes, criador do Guaraná Jesus.





Depois de sua morte, em abril de 1963, aos 71 anos, a fábrica foi vendida à Companhia Antarctica ainda nos anos 1960.

Na década de 1980, os direitos de fabricação do Guaraná Jesus foram vendidos para a Companhia Maranhense de Refrigerantes, que já fabricava e distribuía produtos da Coca-Cola no Maranhão.

Nos anos 2000, os direitos à marca Guaraná Jesus foram adquiridos pelo Grupo Coca-Cola, por meio da Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

A Companhia Maranhense de Refrigerantes continuou responsável pela preparação, distribuição e venda dos refrigerantes do Grupo Coca-Cola no Maranhão, incluindo Coca-Cola, Fanta, Taí e Charrua.