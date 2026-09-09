Foto: Julio Ferreira / PMPA Alunos em sala de aula na capital gaúcha

Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

Cesar Pontes (PCO)

Ensino público, gratuito e de qualidade;

estatização do ensino privado;

destinação de verbas públicas exclusivamente ao ensino público;

fim dos vestibulares e livre ingresso nas universidades;

piso salarial nacional dos professores de pelo menos R$ 8,5 mil;

jornada máxima de 30 horas semanais para professores;

eleição direta de diretores;

participação de estudantes, professores e funcionários na gestão das universidades;

fim da proibição do uso de celulares nas escolas.





Gabriel Souza (MDB)

Consolidar e ampliar o Alfabetiza Tchê e criar uma política permanente de recomposição da aprendizagem;

fortalecer a alfabetização matemática;

ampliar a educação infantil e o ensino em tempo integral;

ampliar a educação integral nos anos finais do fundamental e no ensino médio;

fortalecer a formação e o desenvolvimento dos profissionais da educação;

ampliar programas como o Professor do Amanhã;

integrar dados das redes de ensino para orientar políticas públicas;

incluir tecnologia, educação financeira, empreendedorismo, cooperativismo, sustentabilidade e competências socioemocionais;

criar o Profissão na Mão, com previsão de 80 mil novas vagas de ensino técnico até 2030 e investimento de R$ 600 milhões por ano;

incentivar a iniciação científica;

ampliar ações de saúde mental, bem-estar e prevenção da violência nas escolas;

ampliar a EJA articulada à formação profissional;

modernizar infraestrutura, conectividade e acessibilidade das escolas;

fortalecer a educação indígena e quilombola;

aperfeiçoar programas de permanência, como o Todo Jovem na Escola, para reduzir o abandono.





Juliana Brizola (PDT)

Implantação gradual dos CIEPs, com educação em tempo integral, alimentação, reforço pedagógico, cultura, esporte, tecnologia e apoio socioemocional;

cumprimento do percentual constitucional destinado à educação;

recuperação e modernização da infraestrutura escolar;

retomada da gestão democrática, com eleição de diretores, fortalecimento dos Conselhos Escolares e dos grêmios;

criação de um Pacto Gaúcho pela Alfabetização e Educação Básica com os 497 municípios;

ampliação da EJA e da busca ativa escolar;

fortalecimento das escolas do campo, das águas e das florestas;

transporte escolar público, gratuito e seguro para estudantes da zona rural;

reconstrução das carreiras da educação, pagamento do Piso Nacional do Magistério e realização de concursos;

criação de uma Rede Gaúcha de Formação Docente Continuada e fortalecimento da UERGS;

reestruturação das escolas técnicas em Institutos Estaduais de Educação Profissional (IERS);

expansão da conectividade, inclusão digital, educação especial e educação antirracista;

ampliação das salas de recursos multifuncionais e dos profissionais de apoio;

elaboração de um novo Plano Estadual de Educação Pública decenal, com participação da comunidade.



Luciano Zucco (PL)

Garantir alfabetização, fluência leitora, escrita e aprendizagem de matemática até o fim do 2º ano;

criar uma política permanente de recomposição e recuperação da aprendizagem, com diagnóstico, tutoria, reforço e planos individualizados;

aperfeiçoar os critérios de recuperação e promoção escolar;

aperfeiçoar o SAERS e as avaliações diagnósticas;

estabelecer metas de aprendizagem, frequência e conclusão;

qualificar a formação das equipes diretivas e dos professores;

ampliar a educação profissional e técnica de acordo com as vocações regionais;

ampliar progressivamente a jornada integral e o contraturno;

integrar dados de frequência e aprendizagem para identificar alunos em risco de abandono;

criar protocolos para combater bullying, assédio, automutilação e violência escolar;

ampliar o atendimento educacional especializado e a tecnologia assistiva;

ampliar conectividade e uso pedagógico da inteligência artificial;

realizar um planejamento plurianual de manutenção da infraestrutura escolar;

fortalecer a formação inicial de professores e o Curso Normal;

ampliar a atuação da UERGS na formação docente;

ampliar as escolas cívico-militares e os Colégios Tiradentes, priorizando áreas vulneráveis.





Marcelo Maranata (PSB)

Modernizar escolas, bibliotecas, laboratórios, espaços esportivos e ambientes de aprendizagem;

fortalecer o sistema de bibliotecas escolares e as políticas de leitura;

ampliar equipes de busca ativa escolar;

aperfeiçoar o Todo Jovem na Escola, mantendo bolsas vinculadas à permanência, frequência e evolução acadêmica;

criar o programa Férias na Escola, mantendo determinadas escolas abertas nos recessos para alimentação, esporte, cultura, reforço e tecnologia;

ampliar gradualmente o ensino em tempo integral;

criar 2 mil Escolas de Empreendedores, com cursos de iniciação profissional, gestão, finanças, tecnologia, cooperativismo e empreendedorismo;

estabelecer parcerias com Sebrae, Senai, Senac, universidades, institutos federais, cooperativas e empresas;

aproximar o ensino médio e a educação profissional das vocações econômicas regionais;

ampliar o Partiu Futuro e sua integração com estágio, aprendizagem e primeiro emprego;

criar incentivos para atrair e manter professores em áreas de difícil provimento;

usar dados individualizados de aprendizagem para identificar defasagens e oferecer recuperação durante o ano letivo.



Priscila Voigt (UP)



Investimento massivo na educação estadual;

não permitir a militarização das escolas;

impedir privatizações e PPPs na educação;

garantir eleição direta para diretores;

valorizar professores e demais profissionais da educação;

abrir concursos públicos e convocar aprovados em concursos anteriores;

garantir contratação direta em todas as atividades escolares;

defesa da escola pública como serviço estatal.

O programa oficial é denominado “Programa da Unidade Popular pelo Socialismo (UP) para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul” e foi apresentado à Justiça Eleitoral.

Rejane de Oliveira (PSTU)

Aplicar imediatamente os 25% do orçamento em educação;

acabar com PPPs e terceirizações na educação;

efetivar professores contratados e realizar concursos públicos;

ampliar a gestão democrática e acabar com a militarização das escolas;

universalizar uma escola pública, gratuita e de qualidade;

ampliar vagas em creches e escolas públicas;

criar um plano estadual de permanência e combate à evasão, com transporte, alimentação e apoio pedagógico e psicossocial;

fortalecer o ensino noturno, os NEEJAs e a EJA;

ampliar e fortalecer a UERGS;

revogar integralmente o Novo Ensino Médio e a BNCC, defendendo currículos elaborados pelos educadores;

valorizar carreira e salários dos profissionais da educação;

revogar a Lei Estadual 15.451/2020, que alterou o plano de carreira do magistério;

criar piso nacional para profissionais da educação não docentes;

efetivar contratos temporários e terceirizados;

garantir professores e funcionários em todas as disciplinas.







