Alunos em sala de aula na capital gaúcha
Foto: Julio Ferreira / PMPA
Alunos em sala de aula na capital gaúcha

Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.  

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no  DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o  iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

Cesar Pontes (PCO)

  • Ensino público, gratuito e de qualidade;
  • estatização do ensino privado;
  • destinação de verbas públicas exclusivamente ao ensino público;
  • fim dos vestibulares e livre ingresso nas universidades;
  • piso salarial nacional dos professores de pelo menos R$ 8,5 mil;
  • jornada máxima de 30 horas semanais para professores;
  • eleição direta de diretores;
  • participação de estudantes, professores e funcionários na gestão das universidades;
  • fim da proibição do uso de celulares nas escolas.

Gabriel Souza (MDB)

  • Consolidar e ampliar o Alfabetiza Tchê e criar uma política permanente de recomposição da aprendizagem;
  • fortalecer a alfabetização matemática;
  • ampliar a educação infantil e o ensino em tempo integral;
  • ampliar a educação integral nos anos finais do fundamental e no ensino médio;
  • fortalecer a formação e o desenvolvimento dos profissionais da educação;
  • ampliar programas como o Professor do Amanhã;
  • integrar dados das redes de ensino para orientar políticas públicas;
  • incluir tecnologia, educação financeira, empreendedorismo, cooperativismo, sustentabilidade e competências socioemocionais;
  • criar o Profissão na Mão, com previsão de 80 mil novas vagas de ensino técnico até 2030 e investimento de R$ 600 milhões por ano;
  • incentivar a iniciação científica;
  • ampliar ações de saúde mental, bem-estar e prevenção da violência nas escolas;
  • ampliar a EJA articulada à formação profissional;
  • modernizar infraestrutura, conectividade e acessibilidade das escolas;
  • fortalecer a educação indígena e quilombola;
  • aperfeiçoar programas de permanência, como o Todo Jovem na Escola, para reduzir o abandono.


Juliana Brizola (PDT)

  • Implantação gradual dos CIEPs, com educação em tempo integral, alimentação, reforço pedagógico, cultura, esporte, tecnologia e apoio socioemocional;
  • cumprimento do percentual constitucional destinado à educação;
  • recuperação e modernização da infraestrutura escolar;
  • retomada da gestão democrática, com eleição de diretores, fortalecimento dos Conselhos Escolares e dos grêmios;
  • criação de um Pacto Gaúcho pela Alfabetização e Educação Básica com os 497 municípios;
  • ampliação da EJA e da busca ativa escolar;
  • fortalecimento das escolas do campo, das águas e das florestas;
  • transporte escolar público, gratuito e seguro para estudantes da zona rural;
  • reconstrução das carreiras da educação, pagamento do Piso Nacional do Magistério e realização de concursos;
  • criação de uma Rede Gaúcha de Formação Docente Continuada e fortalecimento da UERGS;
  • reestruturação das escolas técnicas em Institutos Estaduais de Educação Profissional (IERS);
  • expansão da conectividade, inclusão digital, educação especial e educação antirracista;
  • ampliação das salas de recursos multifuncionais e dos profissionais de apoio;
  • elaboração de um novo Plano Estadual de Educação Pública decenal, com participação da comunidade.


Luciano Zucco (PL)

  • Garantir alfabetização, fluência leitora, escrita e aprendizagem de matemática até o fim do 2º ano;
  • criar uma política permanente de recomposição e recuperação da aprendizagem, com diagnóstico, tutoria, reforço e planos individualizados;
  • aperfeiçoar os critérios de recuperação e promoção escolar;
  • aperfeiçoar o SAERS e as avaliações diagnósticas;
  • estabelecer metas de aprendizagem, frequência e conclusão;
  • qualificar a formação das equipes diretivas e dos professores;
  • ampliar a educação profissional e técnica de acordo com as vocações regionais;
  • ampliar progressivamente a jornada integral e o contraturno;
  • integrar dados de frequência e aprendizagem para identificar alunos em risco de abandono;
  • criar protocolos para combater bullying, assédio, automutilação e violência escolar;
  • ampliar o atendimento educacional especializado e a tecnologia assistiva;
  • ampliar conectividade e uso pedagógico da inteligência artificial;
  • realizar um planejamento plurianual de manutenção da infraestrutura escolar;
  • fortalecer a formação inicial de professores e o Curso Normal;
  • ampliar a atuação da UERGS na formação docente;
  • ampliar as escolas cívico-militares e os Colégios Tiradentes, priorizando áreas vulneráveis.


Marcelo Maranata (PSB)

  • Modernizar escolas, bibliotecas, laboratórios, espaços esportivos e ambientes de aprendizagem;
  • fortalecer o sistema de bibliotecas escolares e as políticas de leitura;
  • ampliar equipes de busca ativa escolar;
  • aperfeiçoar o Todo Jovem na Escola, mantendo bolsas vinculadas à permanência, frequência e evolução acadêmica;
  • criar o programa Férias na Escola, mantendo determinadas escolas abertas nos recessos para alimentação, esporte, cultura, reforço e tecnologia;
  • ampliar gradualmente o ensino em tempo integral;
  • criar 2 mil Escolas de Empreendedores, com cursos de iniciação profissional, gestão, finanças, tecnologia, cooperativismo e empreendedorismo;
  • estabelecer parcerias com Sebrae, Senai, Senac, universidades, institutos federais, cooperativas e empresas;
  • aproximar o ensino médio e a educação profissional das vocações econômicas regionais;
  • ampliar o Partiu Futuro e sua integração com estágio, aprendizagem e primeiro emprego;
  • criar incentivos para atrair e manter professores em áreas de difícil provimento;
  • usar dados individualizados de aprendizagem para identificar defasagens e oferecer recuperação durante o ano letivo.


Priscila Voigt (UP)

  • Investimento massivo na educação estadual;
  • não permitir a militarização das escolas;
  • impedir privatizações e PPPs na educação;
  • garantir eleição direta para diretores;
  • valorizar professores e demais profissionais da educação;
  • abrir concursos públicos e convocar aprovados em concursos anteriores;
  • garantir contratação direta em todas as atividades escolares;
  • defesa da escola pública como serviço estatal.
  • O programa oficial é denominado “Programa da Unidade Popular pelo Socialismo (UP) para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul” e foi apresentado à Justiça Eleitoral.

Rejane de Oliveira (PSTU)

  • Aplicar imediatamente os 25% do orçamento em educação;
  • acabar com PPPs e terceirizações na educação;
  • efetivar professores contratados e realizar concursos públicos;
  • ampliar a gestão democrática e acabar com a militarização das escolas;
  • universalizar uma escola pública, gratuita e de qualidade;
  • ampliar vagas em creches e escolas públicas;
  • criar um plano estadual de permanência e combate à evasão, com transporte, alimentação e apoio pedagógico e psicossocial;
  • fortalecer o ensino noturno, os NEEJAs e a EJA;
  • ampliar e fortalecer a UERGS;
  • revogar integralmente o Novo Ensino Médio e a BNCC, defendendo currículos elaborados pelos educadores;
  • valorizar carreira e salários dos profissionais da educação;
  • revogar a Lei Estadual 15.451/2020, que alterou o plano de carreira do magistério;
  • criar piso nacional para profissionais da educação não docentes;
  • efetivar contratos temporários e terceirizados;
  • garantir professores e funcionários em todas as disciplinas.



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