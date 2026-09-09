Raphael Bezerra Goiânia registrou chuva durante toda a madrugada de terça-feira para quarta-feira

Depois de registrar chuvas de até 58,4 milímetros na madrugada de terça-feira (8) para quarta-feira (9), Goiás tem 157 dos 246 municípios sob risco de tempestades. A área abrange 63,8% do esstado, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Caldas Novas e cidades do Entorno do Distrito Federal.

Dos 246 municípios goianos, 89 não aparecem na relação de risco potencial para tempestades. A maior parte está concentrada nas regiões Norte, Nordeste e centro-norte do estado.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a nebulosidade combinada com o calor favorece a formação de áreas de instabilidade. Estão previstas pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê muita instabilidade, chuva e trovoadas no centro-sul de Goiás. No leste e no norte do estado, a nebulosidade deve aumentar ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada principalmente a partir da tarde.

Chuvas passam de 50 mm em três cidades

O município de Diorama registrou o maior volume de chuva na terça-feira, com com 58,4 mm. Os acumulados também passaram de 50 mm em Portelândia, onde chegaram a 53 mm, e Nova Aurora, com 50,2 mm.

Outros seis municípios tiveram precipitações superiores a 40 mm: Iporá, com 49 mm; Pontalina, com 45,4 mm; Nazário, com 41,8 mm; Goiandira, com 41 mm; Cachoeira Alta, com 40,8 mm; e Palestina de Goiás, com 40,6 mm.

Em Goiânia, o maior acumulado foi registrado no Jardins Madri, com 32,2 mm. As estações do Parque Atheneu e do Autódromo marcaram, respectivamente, 25,4 mm e 20,4 mm. Em Aparecida de Goiânia, o Jardim Monte Serrat recebeu 30 mm, enquanto a estação localizada na sede do município registrou 17,4 mm.

As precipitações continuaram durante a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira. Na Capital, os volumes chegaram a 12,6 mm no Autódromo, 12,2 mm no Jardim Pompeia, 12 mm na Estação de Tratamento de Água Mauro Borges, 11,4 mm no Jardim Guanabara e 11,2 mm na Vila Pedroso.

Calor chega a 36 °C

Apesar das chuvas, as temperaturas continuam elevadas em parte de Goiás. A máxima prevista chega a 36 °C em Aragarças e a 35 °C na cidade de Goiás. São Miguel do Araguaia pode registrar 34 °C, enquanto Iporá e Goianésia têm previsão de 33 °C.

Em Goiânia e Pirenópolis, os termômetros podem chegar a 32 °C. As máximas previstas são de 31 °C em Mineiros e Posse; 30,7 °C em Itumbiara; 30 °C em Jataí, Rio Verde e Catalão; 29 °C em Caldas Novas; 28 °C em Anápolis e Formosa; e 27 °C em Cristalina.











