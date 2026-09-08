Divulgação Veja o plano para Educação dos candidatos ao Governo de Goiás

Os candidatos ao governo de Goiás apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral para poderem concorrer às eleições de 2026 , como determina a legislação brasileira. Entre as propostas, sugeriram medidas para a Educação.

O iG analisou os planos de governo anexados pelas candidaturas e disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo as prioridades apresentadas para a área.

Daniel Vilela (MDB)

Ensino integral : ampliar as escolas de tempo integral em todas as regionais de ensino, com investimentos em infraestrutura, internet de alta velocidade, alimentação equilibrada e transporte escolar;

: ampliar as escolas de tempo integral em todas as regionais de ensino, com investimentos em infraestrutura, internet de alta velocidade, alimentação equilibrada e transporte escolar; Currículo e formação profissional : investir na formação continuada de gestores e professores, atualizar o currículo para incluir Projeto de Vida e competências socioemocionais e integrar o Ensino Médio Integral à Educação Profissional e Tecnológica, com cursos ligados às vocações regionais, como agrotecnologia, inovação digital e serviços;

: investir na formação continuada de gestores e professores, atualizar o currículo para incluir Projeto de Vida e competências socioemocionais e integrar o Ensino Médio Integral à Educação Profissional e Tecnológica, com cursos ligados às vocações regionais, como agrotecnologia, inovação digital e serviços; Educação inclusiva : ampliar o Atendimento Educacional Especializado, as Salas de Recursos Multifuncionais e os espaços multidisciplinares, além de oferecer tecnologias assistivas, acessibilidade física e pedagógica e transporte escolar acessível para estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista;

: ampliar o Atendimento Educacional Especializado, as Salas de Recursos Multifuncionais e os espaços multidisciplinares, além de oferecer tecnologias assistivas, acessibilidade física e pedagógica e transporte escolar acessível para estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista; Primeira infância e alfabetização : apoiar os municípios na expansão da educação infantil, consolidar a alfabetização como política de Estado, recompor aprendizagens nos anos iniciais e ampliar a formação de professores em alfabetização e matemática. O documento aponta como objetivo alfabetizar 100% das crianças na idade adequada;

: apoiar os municípios na expansão da educação infantil, consolidar a alfabetização como política de Estado, recompor aprendizagens nos anos iniciais e ampliar a formação de professores em alfabetização e matemática. O documento aponta como objetivo alfabetizar 100% das crianças na idade adequada; Profissionais e gestão escolar : aperfeiçoar a carreira, manter a política de valorização remuneratória, recompor o quadro efetivo e realizar concursos públicos. O plano também prevê formação continuada, fortalecimento do Cepfor e implantação de uma política estadual de saúde, bem-estar e qualidade de vida para os profissionais da educação;

: aperfeiçoar a carreira, manter a política de valorização remuneratória, recompor o quadro efetivo e realizar concursos públicos. O plano também prevê formação continuada, fortalecimento do Cepfor e implantação de uma política estadual de saúde, bem-estar e qualidade de vida para os profissionais da educação; Universidade Estadual de Goiás : modernizar e estruturar os câmpus da UEG, realizar concursos, valorizar docentes e técnicos administrativos e ampliar programas de graduação e pós-graduação, aproximando ensino, pesquisa e inovação das demandas regionais;

: modernizar e estruturar os câmpus da UEG, realizar concursos, valorizar docentes e técnicos administrativos e ampliar programas de graduação e pós-graduação, aproximando ensino, pesquisa e inovação das demandas regionais; Tecnologia e inteligência artificial : levar equipamentos e conectividade às escolas e adotar o uso pedagógico, ético e estruturado da IA. A tecnologia seria empregada para acompanhar o desempenho dos alunos, identificar defasagens e apoiar o planejamento dos professores, além de integrar ações de letramento digital e robótica educacional;

: levar equipamentos e conectividade às escolas e adotar o uso pedagógico, ético e estruturado da IA. A tecnologia seria empregada para acompanhar o desempenho dos alunos, identificar defasagens e apoiar o planejamento dos professores, além de integrar ações de letramento digital e robótica educacional; Pesquisa e internacionalização: ampliar bolsas de iniciação científica, pós-graduação voltada à inovação e mobilidade internacional pelo Goiás Inova, além de fortalecer o Goiás pelo Mundo com intercâmbios, bolsas de mestrado, estágios de pesquisa, competições e parcerias com instituições estrangeiras.

Danilo Pinheiro (PCO)

O documento anexado à candidatura de Danilo Pinheiro é o programa nacional do Partido da Causa Operária. O texto não identifica o candidato, o vice ou o estado de Goiás e afirma que o partido não participa das eleições “para fazer promessas”, mas para apresentar reivindicações políticas. Para a educação, o PCO defende:

Aumentar os recursos destinados à educação e reservar as verbas públicas exclusivamente ao ensino público;

destinar parte da riqueza obtida com o petróleo à educação pública, além de saúde, moradia e infraestrutura;

revogar as reformas que o partido classifica como ataques à educação e ao ensino público;

acabar com os vestibulares, permitir o livre ingresso nas universidades e abrir imediatamente centenas de cursos de medicina, enfermagem e outras áreas da saúde em instituições públicas;

estabelecer um piso salarial nacional de, pelo menos, R$ 8,5 mil para os professores e limitar a jornada da categoria a 30 horas semanais;

realizar eleições diretas para diretores e outros cargos de gestão, colocar escolas e universidades sob o controle da comunidade escolar e estabelecer uma gestão universitária tripartite, formada por estudantes, professores e funcionários;

estatizar o ensino privado;

acabar com o que o documento chama de perseguição a professores e estudantes, encerrar a proibição do uso de celulares nas escolas e combater medidas classificadas pelo partido como censura;

preservar a estabilidade dos servidores públicos, combater a terceirização, garantir estabilidade e isonomia aos contratados de forma precária e realizar concursos periódicos. Essas reivindicações são dirigidas a todo o funcionalismo, e não exclusivamente à educação.

Luciana Amorim (UP)

Ensino integral e creches : efetivar um plano estadual de escola básica integral e garantir creches, educação infantil em tempo integral e atividades de contraturno para crianças e adolescentes, com atenção especial aos filhos de mães que estudam e trabalham à noite;

: efetivar um plano estadual de escola básica integral e garantir creches, educação infantil em tempo integral e atividades de contraturno para crianças e adolescentes, com atenção especial aos filhos de mães que estudam e trabalham à noite; Profissionais da educação : realizar um novo concurso público para suprir o déficit de profissionais e garantir um plano de carreira para os trabalhadores da rede estadual;

: realizar um novo concurso público para suprir o déficit de profissionais e garantir um plano de carreira para os trabalhadores da rede estadual; Desmilitarização : interromper a expansão do modelo militarizado e desmilitarizar os colégios estaduais;

: interromper a expansão do modelo militarizado e desmilitarizar os colégios estaduais; UEG, pesquisa e bolsas: reestruturar a Universidade Estadual de Goiás, ampliar os investimentos na instituição, defender as carreiras de docentes e técnicos, fortalecer instituições de pesquisa e programas de pós-graduação e aumentar as bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação, com atenção à Fapeg;

reestruturar a Universidade Estadual de Goiás, ampliar os investimentos na instituição, defender as carreiras de docentes e técnicos, fortalecer instituições de pesquisa e programas de pós-graduação e aumentar as bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação, com atenção à Fapeg; Alfabetização, EJA e escolas rurais : criar um programa de erradicação do analfabetismo com participação de movimentos sociais e educacionais, ampliar a Educação de Jovens e Adultos e expandir e melhorar as escolas rurais;

: criar um programa de erradicação do analfabetismo com participação de movimentos sociais e educacionais, ampliar a Educação de Jovens e Adultos e expandir e melhorar as escolas rurais; Expansão da rede : ampliar as escolas públicas de ensino fundamental, médio e técnico, incluindo COTECs e Escolas do Futuro, principalmente nas periferias das grandes cidades e no interior de Goiás, e integrar o ensino técnico a Centros de Serviços à população;

: ampliar as escolas públicas de ensino fundamental, médio e técnico, incluindo COTECs e Escolas do Futuro, principalmente nas periferias das grandes cidades e no interior de Goiás, e integrar o ensino técnico a Centros de Serviços à população; Inclusão e Libras : promover o ensino da Língua Brasileira de Sinais nos colégios estaduais e contratar profissionais exclusivos e capacitados para acompanhar estudantes com deficiência e neuroatípicos;

: promover o ensino da Língua Brasileira de Sinais nos colégios estaduais e contratar profissionais exclusivos e capacitados para acompanhar estudantes com deficiência e neuroatípicos; Conteúdos escolares : promover educação sexual voltada ao cuidado com a saúde, à prevenção da violência sexual e da pedofilia e ao respeito à diversidade, além de garantir o ensino de história da cultura afro-brasileira;

: promover educação sexual voltada ao cuidado com a saúde, à prevenção da violência sexual e da pedofilia e ao respeito à diversidade, além de garantir o ensino de história da cultura afro-brasileira; Participação estudantil : fortalecer as organizações de alunos, preservar sua autonomia e incentivar a criação de grêmios estudantis;

: fortalecer as organizações de alunos, preservar sua autonomia e incentivar a criação de grêmios estudantis; Acesso e permanência: implantar passe livre irrestrito para estudantes, distribuir absorventes nas escolas, criar centros regionais gratuitos de educação artística e desenvolver ações sobre direitos das mulheres e prevenção da violência de gênero para o público escolar.

Luís César Bueno (PT)

Expansão do tempo integral : chegar a 350 a 370 escolas estaduais de tempo integral até o fim do mandato, com aproximadamente 90 a 110 novas unidades ou conversões. A meta é indicativa e depende da revisão da base inicial, da disponibilidade de profissionais, da infraestrutura e da capacidade fiscal do Estado;

: chegar a 350 a 370 escolas estaduais de tempo integral até o fim do mandato, com aproximadamente 90 a 110 novas unidades ou conversões. A meta é indicativa e depende da revisão da base inicial, da disponibilidade de profissionais, da infraestrutura e da capacidade fiscal do Estado; Critérios para novas unidades : priorizar municípios e bairros com maior vulnerabilidade social, demanda das famílias, risco de abandono e defasagem de aprendizagem, baixa cobertura do ensino integral, crescimento populacional e oportunidades profissionais regionais;

: priorizar municípios e bairros com maior vulnerabilidade social, demanda das famílias, risco de abandono e defasagem de aprendizagem, baixa cobertura do ensino integral, crescimento populacional e oportunidades profissionais regionais; Estrutura e jornada : adotar jornadas de sete ou nove horas, oferecer três refeições e exigir um Plano de Adequação antes da conversão de cada unidade. As escolas teriam bibliotecas, laboratórios de ciências e de tecnologia, quadras, espaços culturais, refeitórios, acessibilidade e internet;

: adotar jornadas de sete ou nove horas, oferecer três refeições e exigir um Plano de Adequação antes da conversão de cada unidade. As escolas teriam bibliotecas, laboratórios de ciências e de tecnologia, quadras, espaços culturais, refeitórios, acessibilidade e internet; Formação profissional regionalizada : integrar o Ensino Médio à educação profissional, com cursos definidos pelas atividades econômicas de cada região. As áreas citadas incluem tecnologia, saúde e economia criativa na Grande Goiânia; indústria, química e logística em Anápolis; turismo e bioeconomia no Nordeste; mineração e energia no Norte; e agroindústria e automação no Sudoeste;

: integrar o Ensino Médio à educação profissional, com cursos definidos pelas atividades econômicas de cada região. As áreas citadas incluem tecnologia, saúde e economia criativa na Grande Goiânia; indústria, química e logística em Anápolis; turismo e bioeconomia no Nordeste; mineração e energia no Norte; e agroindústria e automação no Sudoeste; Universidade dentro da escola : criar uma rede de extensão e inovação com UEG, UFG, UFCAT, UFJ, IFG, IF Goiano e outras instituições, respeitada a autonomia de cada uma. As atividades incluiriam robótica, programação, inteligência artificial, iniciação científica, meio ambiente, cultura, línguas e empreendedorismo;

: criar uma rede de extensão e inovação com UEG, UFG, UFCAT, UFJ, IFG, IF Goiano e outras instituições, respeitada a autonomia de cada uma. As atividades incluiriam robótica, programação, inteligência artificial, iniciação científica, meio ambiente, cultura, línguas e empreendedorismo; Professores e comunidade : capacitar professores e gestores para tutoria, educação profissional, tecnologia, práticas experimentais e gestão da jornada ampliada. Em áreas prioritárias, as escolas seriam articuladas a serviços de esporte, cultura, assistência social, saúde mental e prevenção da violência e poderiam receber atividades comunitárias nos fins de semana;

: capacitar professores e gestores para tutoria, educação profissional, tecnologia, práticas experimentais e gestão da jornada ampliada. Em áreas prioritárias, as escolas seriam articuladas a serviços de esporte, cultura, assistência social, saúde mental e prevenção da violência e poderiam receber atividades comunitárias nos fins de semana; Alimentação e acompanhamento : vincular, quando houver viabilidade jurídica e operacional, as compras de alimentos à agricultura familiar, cooperativas e pequenos produtores. O plano também prevê metas anuais de aprendizagem em Português e Matemática, redução contínua do abandono e avaliação pública dos resultados;

: vincular, quando houver viabilidade jurídica e operacional, as compras de alimentos à agricultura familiar, cooperativas e pequenos produtores. O plano também prevê metas anuais de aprendizagem em Português e Matemática, redução contínua do abandono e avaliação pública dos resultados; Cronograma: realizar diagnóstico, selecionar as primeiras escolas e elaborar o plano de financiamento nos cem primeiros dias; iniciar conversões e formação de profissionais no primeiro ano; integrar educação profissional e universidades no segundo; avaliar os resultados no terceiro; e concluir a meta revisada no quarto ano.

Marconi Perillo (PSDB)

Alfabetização e aprendizagem : garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade adequada, fortalecer a recomposição das aprendizagens e o acompanhamento individual e estabelecer metas progressivas para o Ideb e para a proficiência em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências;

: garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade adequada, fortalecer a recomposição das aprendizagens e o acompanhamento individual e estabelecer metas progressivas para o Ideb e para a proficiência em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências; Defasagem e abandono : combater distorções entre idade e série e defasagens de aprendizagem por meio de recuperação, acompanhamento e correção de fluxo, com medidas destinadas à permanência dos estudantes;

: combater distorções entre idade e série e defasagens de aprendizagem por meio de recuperação, acompanhamento e correção de fluxo, com medidas destinadas à permanência dos estudantes; Ensino integral : ampliar gradualmente a oferta, conforme a demanda das famílias, a estrutura das unidades e as necessidades regionais, com atividades culturais, esportivas, científicas e tecnológicas;

: ampliar gradualmente a oferta, conforme a demanda das famílias, a estrutura das unidades e as necessidades regionais, com atividades culturais, esportivas, científicas e tecnológicas; Profissionais da educação : fortalecer carreiras, formação continuada e condições de trabalho, realizar concursos públicos para recompor os quadros da rede e retomar a titularidade dos professores, associando qualificação e aperfeiçoamento à progressão profissional;

: fortalecer carreiras, formação continuada e condições de trabalho, realizar concursos públicos para recompor os quadros da rede e retomar a titularidade dos professores, associando qualificação e aperfeiçoamento à progressão profissional; Infraestrutura e tecnologia : modernizar a estrutura física, pedagógica e tecnológica das escolas, ampliar a conectividade e retomar e expandir o modelo das Escolas Século XXI. Ciência, robótica, programação, recursos digitais e inteligência artificial poderiam ser utilizados como ferramentas pedagógicas;

: modernizar a estrutura física, pedagógica e tecnológica das escolas, ampliar a conectividade e retomar e expandir o modelo das Escolas Século XXI. Ciência, robótica, programação, recursos digitais e inteligência artificial poderiam ser utilizados como ferramentas pedagógicas; Escolas militares : ampliar a oferta de colégios militares de acordo com a demanda das famílias e as necessidades da rede estadual;

: ampliar a oferta de colégios militares de acordo com a demanda das famílias e as necessidades da rede estadual; Educação profissional : fortalecer e modernizar ITEGOs, COTECs e a Escola do Futuro, organizar os cursos conforme as vocações econômicas regionais e ampliar parcerias com empresas e instituições de ensino. O plano também cria o Programa Aluno Empregado, destinado à primeira experiência profissional de estudantes do Ensino Médio;

: fortalecer e modernizar ITEGOs, COTECs e a Escola do Futuro, organizar os cursos conforme as vocações econômicas regionais e ampliar parcerias com empresas e instituições de ensino. O plano também cria o Programa Aluno Empregado, destinado à primeira experiência profissional de estudantes do Ensino Médio; Universidade Estadual de Goiás: restabelecer a vinculação constitucional de 2% da receita destinada à UEG, ampliar unidades e cursos e fortalecer a integração da instituição com municípios, empresas e organizações científicas e tecnológicas;

restabelecer a vinculação constitucional de 2% da receita destinada à UEG, ampliar unidades e cursos e fortalecer a integração da instituição com municípios, empresas e organizações científicas e tecnológicas; Primeira infância e inclusão : instituir uma Autoridade Estadual da Primeira Infância e elaborar um plano estadual para crianças de até seis anos, articulando educação, saúde, assistência social e proteção de direitos, além de ampliar a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência;

: instituir uma Autoridade Estadual da Primeira Infância e elaborar um plano estadual para crianças de até seis anos, articulando educação, saúde, assistência social e proteção de direitos, além de ampliar a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência; Basileu França e avaliação: ampliar o acesso às bolsas do Basileu França, incluir crianças que não atendem aos atuais critérios de idade e atualizar os valores dos benefícios. As políticas educacionais seriam avaliadas continuamente, com decisões orientadas pelos resultados dos estudantes.

Wilder Morais (PL)

Parte das medidas do plano de Wilder Morais é classificada como complementar e tem a execução condicionada a diagnóstico, disponibilidade orçamentária e capacidade operacional.

Aprendizagem : acompanhar individualmente os estudantes, concentrar o reforço em alfabetização, Língua Portuguesa e Matemática, aplicar avaliações diagnósticas e oferecer recuperação durante o ano letivo, com relatórios de evolução destinados às famílias;

: acompanhar individualmente os estudantes, concentrar o reforço em alfabetização, Língua Portuguesa e Matemática, aplicar avaliações diagnósticas e oferecer recuperação durante o ano letivo, com relatórios de evolução destinados às famílias; Busca ativa : localizar estudantes com faltas repetidas ou que abandonaram a escola, identificar as causas e elaborar um plano individual de retorno, com participação da educação, saúde, assistência social e família;

: localizar estudantes com faltas repetidas ou que abandonaram a escola, identificar as causas e elaborar um plano individual de retorno, com participação da educação, saúde, assistência social e família; Ensino integral : ampliar as vagas onde houver demanda, estrutura e resultado pedagógico, priorizando áreas vulneráveis, famílias em que as mães trabalham e escolas com espaço para expansão. A jornada incluiria reforço, esporte, cultura, tecnologia e projeto de vida;

: ampliar as vagas onde houver demanda, estrutura e resultado pedagógico, priorizando áreas vulneráveis, famílias em que as mães trabalham e escolas com espaço para expansão. A jornada incluiria reforço, esporte, cultura, tecnologia e projeto de vida; Infraestrutura : publicar anualmente um mapa com as condições de banheiros, telhados, cozinhas, climatização, acessibilidade, quadras, internet e segurança elétrica de cada escola, acompanhado de cronograma de manutenção, responsável e registro das obras;

: publicar anualmente um mapa com as condições de banheiros, telhados, cozinhas, climatização, acessibilidade, quadras, internet e segurança elétrica de cada escola, acompanhado de cronograma de manutenção, responsável e registro das obras; Educação inclusiva : planejar regionalmente a oferta de intérpretes de Libras, cuidadores, mediadores e Atendimento Educacional Especializado, com banco de profissionais, formação continuada e informação às famílias sobre o apoio disponível;

: planejar regionalmente a oferta de intérpretes de Libras, cuidadores, mediadores e Atendimento Educacional Especializado, com banco de profissionais, formação continuada e informação às famílias sobre o apoio disponível; Professores e gestão : oferecer formação prática, apoio à gestão e reconhecimento relacionado à aprendizagem, à inclusão e à permanência dos alunos. O plano também propõe eliminar relatórios e cadastros duplicados e integrar sistemas para reduzir a carga burocrática de professores e diretores;

: oferecer formação prática, apoio à gestão e reconhecimento relacionado à aprendizagem, à inclusão e à permanência dos alunos. O plano também propõe eliminar relatórios e cadastros duplicados e integrar sistemas para reduzir a carga burocrática de professores e diretores; EJA e currículo : manter ensino noturno e Educação de Jovens e Adultos onde houver demanda e integrar esporte, cultura, ciência, leitura e educação digital ao projeto pedagógico;

: manter ensino noturno e Educação de Jovens e Adultos onde houver demanda e integrar esporte, cultura, ciência, leitura e educação digital ao projeto pedagógico; Inteligência artificial : ensinar os estudantes a utilizar a IA para pesquisa, criação e resolução de problemas, diferenciando o uso legítimo de cópia, fraude e desinformação. Professores receberiam formação e ferramentas com proteção de dados e revisão humana;

: ensinar os estudantes a utilizar a IA para pesquisa, criação e resolução de problemas, diferenciando o uso legítimo de cópia, fraude e desinformação. Professores receberiam formação e ferramentas com proteção de dados e revisão humana; Ensino técnico e UEG : ampliar itinerários técnicos e cursos de curta duração ligados às vocações e vagas de cada região, compartilhar laboratórios com institutos federais, Sistema S, UEG e empresas e fortalecer a universidade estadual como rede de formação e pesquisa aplicada no interior;

: ampliar itinerários técnicos e cursos de curta duração ligados às vocações e vagas de cada região, compartilhar laboratórios com institutos federais, Sistema S, UEG e empresas e fortalecer a universidade estadual como rede de formação e pesquisa aplicada no interior; Creches e primeira infância : cofinanciar vagas municipais por meio do Cartão Creche, com pagamento estadual por vaga criada e ocupada, auditar as filas e integrar saúde, assistência, creche e proteção nos primeiros seis anos de vida. O plano também propõe preservar a matrícula e ajustar os horários de alunas que engravidarem;

: cofinanciar vagas municipais por meio do Cartão Creche, com pagamento estadual por vaga criada e ocupada, auditar as filas e integrar saúde, assistência, creche e proteção nos primeiros seis anos de vida. O plano também propõe preservar a matrícula e ajustar os horários de alunas que engravidarem; Alimentação, transporte e internet : aprimorar as compras de agricultores familiares destinadas às escolas, apoiar a recuperação de estradas utilizadas pelo transporte escolar, estruturar a Meia Passagem do Entorno para estudantes e trabalhadores e medir a qualidade da conexão de internet nas unidades;

: aprimorar as compras de agricultores familiares destinadas às escolas, apoiar a recuperação de estradas utilizadas pelo transporte escolar, estruturar a Meia Passagem do Entorno para estudantes e trabalhadores e medir a qualidade da conexão de internet nas unidades; Segurança e diversidade: criar um protocolo estadual de prevenção e resposta a ameaças, violência, drogas e bullying nas escolas, construir ações educacionais com comunidades Kalunga, quilombolas, indígenas e outros povos tradicionais e preparar unidades em áreas de risco para períodos de seca, calor, incêndios, enchentes e interrupções de serviços.



