Os candidatos ao Governo de Goiás incluíram nos planos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) propostas para a segurança pública entre 2027 e 2030. Os documentos abordam desde o enfrentamento ao crime organizado até crimes digitais, v iolência contra a mulhe r, sistema prisiona l e valorização das forças policiais.
O iG reuniu os principais pontos dos planos, seguindo a ordem numérica apresentada pelo DivulgaCand. O levantamento considera exclusivamente o conteúdo dos documentos apresentados à Justiça Eleitoral, sem avaliar ou comparar as propostas.
Luís César Bueno (PT)
- Gestão por indicadores: propõe auditar a segurança nos 246 municípios nos primeiros 100 dias e implantar o Painel Goiás Seguro, com metas regionalizadas e acompanhamento mensal;
- Redução de homicídios: estabelece como meta indicativa reduzir em pelo menos 20% a taxa estadual durante o mandato;
- Crime organizado: prevê ampliar investigações financeiras, recuperação de ativos e cooperação com órgãos federais e outros estados;
- Proteção às mulheres: propõe fortalecer as delegacias especializadas e integrar avaliação de risco, medidas protetivas, investigação, saúde e assistência social;
- Entorno e zona rural: prevê cooperação permanente entre Goiás e Distrito Federal, além da ampliação do patrulhamento rural georreferenciado;
- Crimes digitais: propõe fortalecer a Delegacia de Crimes Cibernéticos e criar capacidade regional de investigação;
- Câmeras corporais: prevê projeto-piloto no primeiro ano, com expansão condicionada a uma avaliação técnica, financeira e operacional;
- Sistema prisional: estabelece como meta indicativa ampliar em pelo menos 50% o número de presos inseridos em atividades de trabalho ou educação.
Daniel Vilela (MDB)
- Continuidade: defende a manutenção da atual política de segurança pública;
- Inteligência e integração: atribui os resultados à atuação integrada das forças, à inteligência policial e aos investimentos em tecnologia;
- Valorização profissional: aponta o reconhecimento e a estrutura oferecida aos agentes como parte da política de segurança;
- Balanço: o plano cita redução de 58,1% nas mortes violentas intencionais entre 2018 e 2025 e mais de 7,4 mil vidas preservadas;
- Novas medidas: a seção analisada não apresenta programas, cronogramas ou metas específicas para o período entre 2027 e 2030.
Wilder Morais (PL)
- Plantões regionais: propõe atendimento policial noturno e aos fins de semana, combinando presença física, autoridade remota e delegacia digital;
- Goiás sem Golpe Digital: prevê acompanhamento das denúncias, investigações e valores bloqueados ou recuperados;
- Crimes virtuais: inclui ações contra deepfakes, montagens íntimas, perseguição digital e violência virtual contra mulheres, crianças e idosos;
- Equipes especializadas: propõe ampliar estruturas contra facções, violência contra a mulher, roubo de cargas, crimes rurais e delitos ambientais;
- Tecnologia: prevê integração de câmeras e leitores de placas, além de laboratórios regionais de perícia digital;
- Pessoas desaparecidas: estabelece que as buscas devem começar imediatamente, sem exigência de período de espera;
- Valorização profissional: propõe calendário de concursos, regras públicas de promoção, assistência jurídica, atendimento psicológico e reposição programada de equipamentos.
Danilo Pinheiro (PCO)
- O candidato do PCO não apresentou propostas específicas para a segurança pública em seu plano de governo.
Marconi Perillo (PSDB)
- Planejamento territorial: propõe direcionar recursos e ações policiais de acordo com os indicadores e as necessidades de cada região;
- Crime organizado: prevê ampliar a inteligência, a investigação financeira e a cooperação entre órgãos estaduais e federais;
- Operações nas divisas: propõe fortalecer o Comando de Operações de Divisas contra o tráfico de drogas e armas e outros crimes interestaduais;
- Investigação e perícia: prevê modernizar a Polícia Civil e a Polícia Científica, com investimentos no tratamento de provas físicas e digitais;
- Ampliação do efetivo: propõe realizar concursos públicos e garantir presença policial em todos os municípios;
- Proteção às mulheres: prevê ampliar o atendimento especializado e a cobertura das delegacias de atendimento à mulher;
- Carreiras policiais: propõe rever critérios de promoção e progressão, cumprir datas-base e ampliar os cuidados com a saúde física e mental dos profissionais.
Luciana Amorim (UP)
- Crime organizado: propõe utilizar as forças de inteligência do Estado no enfrentamento às organizações criminosas;
- Câmeras nas fardas: defende a instalação dos equipamentos nos uniformes da Polícia Militar em todo o estado;
- Guardas municipais: propõe interromper o processo de militarização das Guardas Civis Metropolitanas;
- Transparência: prevê divulgar dados das ocorrências atendidas pelas polícias, incluindo o perfil das pessoas envolvidas;
- Sistema prisional: defende melhores condições carcerárias, com foco na reintegração das pessoas presas à sociedade;
- Desmilitarização: propõe desmilitarizar a Polícia Militar e acabar com a repressão aos movimentos sociais.