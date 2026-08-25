Reprodução | SSP Forças policiais de Goiás

Os candidatos ao Governo de Goiás incluíram nos planos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) propostas para a segurança pública entre 2027 e 2030. Os documentos abordam desde o enfrentamento ao crime organizado até crimes digitais, v iolência contra a mulhe r, sistema prisiona l e valorização das forças policiais.

O iG reuniu os principais pontos dos planos, seguindo a ordem numérica apresentada pelo DivulgaCand. O levantamento considera exclusivamente o conteúdo dos documentos apresentados à Justiça Eleitoral, sem avaliar ou comparar as propostas.

Luís César Bueno (PT)

Gestão por indicadores: propõe auditar a segurança nos 246 municípios nos primeiros 100 dias e implantar o Painel Goiás Seguro, com metas regionalizadas e acompanhamento mensal;

propõe auditar a segurança nos 246 municípios nos primeiros 100 dias e implantar o Painel Goiás Seguro, com metas regionalizadas e acompanhamento mensal; Redução de homicídios: estabelece como meta indicativa reduzir em pelo menos 20% a taxa estadual durante o mandato;

estabelece como meta indicativa reduzir em pelo menos 20% a taxa estadual durante o mandato; Crime organizado: prevê ampliar investigações financeiras, recuperação de ativos e cooperação com órgãos federais e outros estados;

prevê ampliar investigações financeiras, recuperação de ativos e cooperação com órgãos federais e outros estados; Proteção às mulheres : propõe fortalecer as delegacias especializadas e integrar avaliação de risco, medidas protetivas, investigação, saúde e assistência social;

: propõe fortalecer as delegacias especializadas e integrar avaliação de risco, medidas protetivas, investigação, saúde e assistência social; Entorno e zona rural : prevê cooperação permanente entre Goiás e Distrito Federal, além da ampliação do patrulhamento rural georreferenciado;

: prevê cooperação permanente entre Goiás e Distrito Federal, além da ampliação do patrulhamento rural georreferenciado; Crimes digitais: propõe fortalecer a Delegacia de Crimes Cibernéticos e criar capacidade regional de investigação;

propõe fortalecer a Delegacia de Crimes Cibernéticos e criar capacidade regional de investigação; Câmeras corporais: prevê projeto-piloto no primeiro ano, com expansão condicionada a uma avaliação técnica, financeira e operacional;

prevê projeto-piloto no primeiro ano, com expansão condicionada a uma avaliação técnica, financeira e operacional; Sistema prisional: estabelece como meta indicativa ampliar em pelo menos 50% o número de presos inseridos em atividades de trabalho ou educação.

Daniel Vilela (MDB)

Continuidade: defende a manutenção da atual política de segurança pública;

defende a manutenção da atual política de segurança pública; Inteligência e integração: atribui os resultados à atuação integrada das forças, à inteligência policial e aos investimentos em tecnologia;

atribui os resultados à atuação integrada das forças, à inteligência policial e aos investimentos em tecnologia; Valorização profissional: aponta o reconhecimento e a estrutura oferecida aos agentes como parte da política de segurança;

aponta o reconhecimento e a estrutura oferecida aos agentes como parte da política de segurança; Balanço: o plano cita redução de 58,1% nas mortes violentas intencionais entre 2018 e 2025 e mais de 7,4 mil vidas preservadas;

o plano cita redução de 58,1% nas mortes violentas intencionais entre 2018 e 2025 e mais de 7,4 mil vidas preservadas; Novas medidas: a seção analisada não apresenta programas, cronogramas ou metas específicas para o período entre 2027 e 2030.

Wilder Morais (PL)

Plantões regionais: propõe atendimento policial noturno e aos fins de semana, combinando presença física, autoridade remota e delegacia digital;

propõe atendimento policial noturno e aos fins de semana, combinando presença física, autoridade remota e delegacia digital; Goiás sem Golpe Digital: prevê acompanhamento das denúncias, investigações e valores bloqueados ou recuperados;

prevê acompanhamento das denúncias, investigações e valores bloqueados ou recuperados; Crimes virtuais: inclui ações contra deepfakes, montagens íntimas, perseguição digital e violência virtual contra mulheres, crianças e idosos;

inclui ações contra deepfakes, montagens íntimas, perseguição digital e violência virtual contra mulheres, crianças e idosos; Equipes especializadas: propõe ampliar estruturas contra facções, violência contra a mulher, roubo de cargas, crimes rurais e delitos ambientais;

propõe ampliar estruturas contra facções, violência contra a mulher, roubo de cargas, crimes rurais e delitos ambientais; Tecnologia: prevê integração de câmeras e leitores de placas, além de laboratórios regionais de perícia digital;

prevê integração de câmeras e leitores de placas, além de laboratórios regionais de perícia digital; Pessoas desaparecidas: estabelece que as buscas devem começar imediatamente, sem exigência de período de espera;

estabelece que as buscas devem começar imediatamente, sem exigência de período de espera; Valorização profissional: propõe calendário de concursos, regras públicas de promoção, assistência jurídica, atendimento psicológico e reposição programada de equipamentos.

Danilo Pinheiro (PCO)

O candidato do PCO não apresentou propostas específicas para a segurança pública em seu plano de governo.

Marconi Perillo (PSDB)

Planejamento territorial: propõe direcionar recursos e ações policiais de acordo com os indicadores e as necessidades de cada região;

propõe direcionar recursos e ações policiais de acordo com os indicadores e as necessidades de cada região; Crime organizado: prevê ampliar a inteligência, a investigação financeira e a cooperação entre órgãos estaduais e federais;

prevê ampliar a inteligência, a investigação financeira e a cooperação entre órgãos estaduais e federais; Operações nas divisas: propõe fortalecer o Comando de Operações de Divisas contra o tráfico de drogas e armas e outros crimes interestaduais;

propõe fortalecer o Comando de Operações de Divisas contra o tráfico de drogas e armas e outros crimes interestaduais; Investigação e perícia: prevê modernizar a Polícia Civil e a Polícia Científica, com investimentos no tratamento de provas físicas e digitais;

prevê modernizar a Polícia Civil e a Polícia Científica, com investimentos no tratamento de provas físicas e digitais; Ampliação do efetivo: propõe realizar concursos públicos e garantir presença policial em todos os municípios;

propõe realizar concursos públicos e garantir presença policial em todos os municípios; Proteção às mulheres: prevê ampliar o atendimento especializado e a cobertura das delegacias de atendimento à mulher;

prevê ampliar o atendimento especializado e a cobertura das delegacias de atendimento à mulher; Carreiras policiais: propõe rever critérios de promoção e progressão, cumprir datas-base e ampliar os cuidados com a saúde física e mental dos profissionais.

Luciana Amorim (UP)