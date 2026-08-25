Forças policiais de Goiás
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Forças policiais de Goiás

Os candidatos ao Governo de Goiás incluíram nos planos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) propostas para a segurança pública entre 2027 e 2030. Os documentos abordam desde o enfrentamento ao crime organizado até crimes digitais, v iolência contra a mulhe r, sistema prisiona l e valorização das forças policiais.

O iG reuniu os principais pontos dos planos, seguindo a ordem numérica apresentada pelo DivulgaCand. O levantamento considera exclusivamente o conteúdo dos documentos apresentados à Justiça Eleitoral, sem avaliar ou comparar as propostas.

Luís César Bueno (PT)

  • Gestão por indicadores: propõe auditar a segurança nos 246 municípios nos primeiros 100 dias e implantar o Painel Goiás Seguro, com metas regionalizadas e acompanhamento mensal;
  • Redução de homicídios: estabelece como meta indicativa reduzir em pelo menos 20% a taxa estadual durante o mandato;
  • Crime organizado: prevê ampliar investigações financeiras, recuperação de ativos e cooperação com órgãos federais e outros estados;
  • Proteção às mulheres: propõe fortalecer as delegacias especializadas e integrar avaliação de risco, medidas protetivas, investigação, saúde e assistência social;
  • Entorno e zona rural: prevê cooperação permanente entre Goiás e Distrito Federal, além da ampliação do patrulhamento rural georreferenciado;
  • Crimes digitais: propõe fortalecer a Delegacia de Crimes Cibernéticos e criar capacidade regional de investigação;
  • Câmeras corporais: prevê projeto-piloto no primeiro ano, com expansão condicionada a uma avaliação técnica, financeira e operacional;
  • Sistema prisional: estabelece como meta indicativa ampliar em pelo menos 50% o número de presos inseridos em atividades de trabalho ou educação.

Daniel Vilela (MDB)

  • Continuidade: defende a manutenção da atual política de segurança pública;
  • Inteligência e integração: atribui os resultados à atuação integrada das forças, à inteligência policial e aos investimentos em tecnologia;
  • Valorização profissional: aponta o reconhecimento e a estrutura oferecida aos agentes como parte da política de segurança;
  • Balanço: o plano cita redução de 58,1% nas mortes violentas intencionais entre 2018 e 2025 e mais de 7,4 mil vidas preservadas;
  • Novas medidas: a seção analisada não apresenta programas, cronogramas ou metas específicas para o período entre 2027 e 2030.

Wilder Morais (PL)

  • Plantões regionais: propõe atendimento policial noturno e aos fins de semana, combinando presença física, autoridade remota e delegacia digital;
  • Goiás sem Golpe Digital: prevê acompanhamento das denúncias, investigações e valores bloqueados ou recuperados;
  • Crimes virtuais: inclui ações contra deepfakes, montagens íntimas, perseguição digital e violência virtual contra mulheres, crianças e idosos;
  • Equipes especializadas: propõe ampliar estruturas contra facções, violência contra a mulher, roubo de cargas, crimes rurais e delitos ambientais;
  • Tecnologia: prevê integração de câmeras e leitores de placas, além de laboratórios regionais de perícia digital;
  • Pessoas desaparecidas: estabelece que as buscas devem começar imediatamente, sem exigência de período de espera;
  • Valorização profissional: propõe calendário de concursos, regras públicas de promoção, assistência jurídica, atendimento psicológico e reposição programada de equipamentos.

Danilo Pinheiro (PCO)

  • O candidato do PCO não apresentou propostas específicas para a segurança pública em seu plano de governo.

Marconi Perillo (PSDB)

  • Planejamento territorial: propõe direcionar recursos e ações policiais de acordo com os indicadores e as necessidades de cada região;
  • Crime organizado: prevê ampliar a inteligência, a investigação financeira e a cooperação entre órgãos estaduais e federais;
  • Operações nas divisas: propõe fortalecer o Comando de Operações de Divisas contra o tráfico de drogas e armas e outros crimes interestaduais;
  • Investigação e perícia: prevê modernizar a Polícia Civil e a Polícia Científica, com investimentos no tratamento de provas físicas e digitais;
  • Ampliação do efetivo: propõe realizar concursos públicos e garantir presença policial em todos os municípios;
  • Proteção às mulheres: prevê ampliar o atendimento especializado e a cobertura das delegacias de atendimento à mulher;
  • Carreiras policiais: propõe rever critérios de promoção e progressão, cumprir datas-base e ampliar os cuidados com a saúde física e mental dos profissionais.

Luciana Amorim (UP)

  • Crime organizado: propõe utilizar as forças de inteligência do Estado no enfrentamento às organizações criminosas;
  • Câmeras nas fardas: defende a instalação dos equipamentos nos uniformes da Polícia Militar em todo o estado;
  • Guardas municipais: propõe interromper o processo de militarização das Guardas Civis Metropolitanas;
  • Transparência: prevê divulgar dados das ocorrências atendidas pelas polícias, incluindo o perfil das pessoas envolvidas;
  • Sistema prisional: defende melhores condições carcerárias, com foco na reintegração das pessoas presas à sociedade;
  • Desmilitarização: propõe desmilitarizar a Polícia Militar e acabar com a repressão aos movimentos sociais.

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