Reprodução Criança e três adultos são resgatados após barco naufragar em lago de Goiás

Uma criança e três adultos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após o barco em que estavam naufragar durante um torneio de pesca no Lago Bom Sucesso, em Jataí (GO). As imagens gravadas no local por pescadores mostram o momento em que a criança, usando um colete salva-vidas, e os ocupantes deixam a embarcação e pulam no lago.

♬ som original - iG @portal_ig Uma criança e três homens foram resgatados após um barco naufragar no Lago Bom Sucesso, em Jataí (GO), durante um torneio de pesca. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação estava cerca de 90% submersa quando a equipe chegou, e os quatro ocupantes já estavam na água. A criança foi retirada primeiro, seguida pelos adultos. Todos foram levados em segurança até a margem, sem sinais de afogamento ou outras alterações aparentes. Os militares realizavam uma ronda preventiva no lago quando foram avisados por pescadores sobre o naufrágio. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Reprodução / Redes Sociais #iG





Segundo a corporação, a embarcação estava praticamente toda submersa quando os militares chegaram para o resgate, no último sábado (5). A criança foi retirada primeiro do local devido à maior vulnerabilidade. Na sequência, os três adultos também foram levados para o barco dos bombeiros.

Apesar de não apontar as causas do acidente, o Corpo de Bombeiro informou que a distribuição inadequada de ocupantes dentro de pequenos barcos é um dos motivo mais comuns para casos assim. "Quando há maior concentração de peso na popa, onde fica o motor, essa parte pode ficar mais baixa e favorecer a entrada gradual de água".

A corporação detacou a importância do uso de colete salva-vidas. "Não basta apenas ter o equipamento na embarcação: ele deve estar sendo utilizado, corretamente ajustado ao corpo e ser adequado ao peso e ao tamanho de cada pessoa", disse.

Ainda segundo a corporação, a embarcação foi retirada do lago por populares. O caso ocorreu na manhã de sábado, 5 de setembro. Por volta das 8h, a equipe já realizava o trabalho preventivo no lago.



