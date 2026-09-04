Reprodução/X Mulher encontra aparelho dentário dentro de prato do Outback

Uma mulher relatou ter encontrado um aparelho dentário transparente dentro de um prato de mac and cheese do Outback na segunda-feira (31). O caso teria acontecido em uma unidade da rede no Shopping Anália Franco, na zona leste de São Paulo.

Segundo o relato publicado nas redes sociais, a cliente estava almoçando quando percebeu algo no meio da comida. Ela puxou o objeto com o garfo e descobriu que se tratava de um aparelho transparente da marca Invisalign.

A mulher afirma que o aparelho não estava visível sobre o prato. Ela só teria percebido a presença do objeto por causa do brilho do plástico enquanto comia.

Na hora, ninguém soube explicar como aquilo foi parar ali. @vnssvierr





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Ainda segundo a mulher, ela registrou uma reclamação no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do Outback no mesmo dia.

Na terça-feira (01), o proprietário da unidade teria entrado em contato com a cliente para pedir desculpas pelo ocorrido. Ele também teria oferecido um jantar como forma de compensação.

Apesar do episódio, a cliente afirmou que os funcionários que a atenderam foram solícitos. Segundo ela, a reclamação está relacionada principalmente aos procedimentos de controle de qualidade do estabelecimento.





Outback diz que abriu apuração

Em nota ao iG, o Outback disse que começou uma investigação interna assim que tomou conhecimento do caso.

Veja abaixo a nota do Outback na íntegra:

"O Outback Steakhouse trata com máxima seriedade o relato de uma cliente que afirma ter encontrado um objeto em seu prato. Assim que tomamos conhecimento do caso, iniciamos uma apuração interna para entender como isso poderia ter ocorrido. Durante a análise das imagens de segurança, não foi possível identificar como o objeto pode ter chegado ao prato.

Nossos restaurantes seguem rigorosos protocolos de qualidade, são orientados de acordo com as Boas Práticas de Manipulação estabelecidas pela legislação federal RDC 216/2004 da Anvisa, focada na segurança de alimentos e qualidade dos produtos, e são submetidos a auditorias recorrentes e visitas não programadas conduzidas pela Bureau Veritas, empresa especializada e independente.

Falamos com a cliente, que foi receptiva e aceitou retornar ao restaurante. Seguiremos com a apuração com todo o rigor necessário para entender a exatidão do ocorrido. Reforçamos nosso compromisso com a segurança dos alimentos, a excelência do nosso serviço e o bem-estar dos nossos clientes, que são nossas prioridades absolutas."

