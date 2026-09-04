Reprodução/redes sociais Ana Paula mostra o carro durante a discussão com o condutor da scooter elétrica, no Setor Bueno, em Goiânia.

Um homem de 26 anos foi preso depois de ser filmado durante uma discussão de trânsito na Avenida T-9, no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), ele é suspeito de ameaçar e ofender uma motorista, danificar o carro dela e ainda furtar um dos retrovisores antes de deixar o local em uma scooter elétrica.

A ocorrência aconteceu na quinta-feira (3). A vítima, identificada como Ana Paula, trabalha como gerente de um bistrô na região e publicou um vídeo para relatar o episódio.

“Meu nome é Ana Paula, eu sou gerente de um bistrô na Avenida T-9, no Setor Bueno, e hoje, na parte da manhã, eu fui vítima de agressão verbal e furto”, afirmou.

De acordo com a versão apresentada pela PM, o homem conduzia uma scooter elétrica e teria atingido a traseira do veículo de Ana Paula. Após a colisão, os dois teriam iniciado uma discussão.

“Ele já desceu da moto extremamente arrogante e agressivo, danificou meu veículo, furtou o retrovisor e foi embora”, relatou a motorista.

Parte da discussão foi registrada por testemunhas. Nas imagens, Ana Paula aparece ao lado do carro enquanto o homem permanece próximo à scooter. Em outro trecho, a vítima pede que uma pessoa continue filmando a ocorrência.

Ação pós repercussão

Após a repercussão do vídeo, o Comando do Policiamento da Capital mobilizou equipes para identificar e localizar o suspeito. Segundo o cabo Lisboa, informações obtidas por meio do sistema IA Contra o Crime auxiliaram as buscas.

“Em pouco tempo, conseguiu localizar e prender um criminoso de 26 anos. Sua prisão foi realizada por equipes do 6º Batalhão”, declarou o policial. Apesar do termo utilizado pela corporação, o homem é tratado nesta reportagem como suspeito, uma vez que não há informação sobre condenação pelos fatos investigados.

A PM informou que o homem foi reconhecido pela vítima e que possui duas passagens anteriores por furto. Ele foi levado à Central Geral de Flagrantes e apresentado à Polícia Civil por suspeita de dano, ameaça e furto.

Depois da localização do suspeito, Ana Paula agradeceu a atuação dos policiais. “Gostaria muito de agradecer à Polícia Militar pela prontidão, a disponibilidade e o profissionalismo de cada um de vocês”, disse.