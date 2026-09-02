Corpo de Bombeiros Uma fêmea de gambá e quatro filhotes foram encontrados dentro de um armário, em Bela Vista de Goiás

Uma fêmea de gambá ( saurê) e quatro filhotes foram encontrados escondidos dentro de um armário em Pirancajuba, na manhã desta quarta-feira (2). Os animais foram capturados pelo Corpo de Bombeiros e devolvidos à natureza.

De acordo com o capitão Lucas Reis, a família já havia percebido a presença do animal nas proximidades da casa havia alguns dias. O esconderijo foi descoberto quando um dos moradores abriu a gaveta do armário.

No interior do móvel, havia folhas levadas pela gambá, que havia transformado o espaço em abrigo para permanecer com os filhotes.

“Como ela tem hábitos noturnos, durante o dia dorme. Quando alguém foi abrir a gaveta, identificou que tinha um gambá ali dentro. Tinha várias folhas, então ela tinha definido aquele lugar como o local onde ficaria”, explicou o capitão em entrevista ao iG.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares utilizaram equipamentos e técnicas próprias para o manejo de animais silvestre s. A fêmea e os quatro filhotes foram retirados do armário sem ferimentos, acondicionados e posteriormente soltos em uma área considerada adequada para a espécie.

Bombeiros orientam moradores a não manusear animais silvestres

Lucas Reis explicou que a captura de animais silvestres também pode ser realizada por órgãos ambientais e pela Polícia Militar Ambiental. O Corpo de Bombeiros, contudo, atende milhares de ocorrências desse tipo ao longo do ano, incluindo alguns chamados envolvendo animais domésticos.

Para o capitão, o acionamento dos bombeiros demonstra uma preocupação dos moradores com a preservação dos animais, evitando que sejam mortos ou feridos ao entrarem em residências.

“Quando a população aciona o Corpo de Bombeiros, entendemos que existe uma preocupação com aquele animal, não no sentido de matá-lo, mas para que seja realocado em um local ideal, onde possa ter segurança e causar menos impacto”, afirmou.

A orientação é não tocar, encurralar ou tentar retirar animais silvestres sem treinamento. Mesmo quando parecem acuados ou imóveis, eles podem reagir para se defender, principalmente quando estão acompanhados de filhotes.

“Quando a pessoa identificar um animal que não conhece, o ideal é que não faça o manuseio e acione o Corpo de Bombeiros para receber orientação. Se for necessário, a equipe vai ao local e realiza a captura”, acrescentou o capitão.

O oficial também alertou que animais silvestres podem carregar agentes causadores de doenças.



