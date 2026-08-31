Corpo de Bombeiros Incêndio em loja de embalagens destrui cerca de R$ 100 mil em produtos

O incêndio que atingiu uma l oja de embalages no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia, destrui cerca de R$ 100 mil em produtos, diz o proprietário. As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) na manhã desta segunda-feira (31) após vizinhos identificarem o incêndio.



Os bombeiros chegaram ao local e iniciaram o combate às chamas e conseguiram controlar o incêndio rapidamente. Em seguida, foi realizado o trabalho de rescaldo, que demandou mais tempo devido à grande quantidade de materiais combustíveis armazenados no estabelecimento, como papel, isopor e plástico. Não houve vítimas.

Wildes Prado, proprietário do local, disse que as equipes chegaram rápidamente ao local, mas que as chamas consumiram os produtos e o local muito rápido. "Perdi aproximadamente de R$ 80 a R$ 100". O local não tinha seguro.













