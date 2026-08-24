Secom/Goiás Tempo seco e calor ainda predominam

Goiás enfrenta uma forte variação de temperatura nesta segunda-feira (24), com manhã amena em parte do estado e calor próximo dos 40°C previsto para a tarde. Rio Verde registrou mínima de 14,5°C, enquanto São Miguel do Araguaia pode atingir 39,4°C , uma diferença de quase 25°C entre os extremos registrados e previstos no território goiano.

Segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a amplitude térmica é característica deste período do ano e está diretamente relacionada à falta de nebulosidade durante a estiagem.

“Por não ter cobertura de nuvens, durante o dia esquenta muito rápido e também esfria no decorrer da noite, chegando à madrugada com temperaturas mais amenas”, explica.

A ausência de nuvens permite que a superfície receba grande quantidade de radiação solar durante o dia, provocando rápido aquecimento. À noite, ocorre o processo inverso, com perda mais acelerada de calor e consequente redução das temperaturas.

Além de Rio Verde, Itumbiara registrou mínima de 14,6°C, Goiânia marcou 15,6°C na estação do Peamp, São Simão teve 15,9°C e Mineiros, 17,3°C.

Durante a tarde, as maiores temperaturas devem se concentrar principalmente nas regiões Norte, Oeste e Central. São Miguel do Araguaia pode chegar a 39,4°C, Aragarças a 39°C, Porangatu a 38,7°C e a Cidade de Goiás a 37,7°C. Em Goiânia, a máxima prevista é de 35,1°C.

Frente fria pode provocar chuva isolada

O cenário pode apresentar uma pequena mudança entre quarta e quinta-feira.

Segundo o prognóstico semanal do Cimehgo, a passagem de uma frente fria pela Região Sudeste deve favorecer a formação de áreas de instabilidade no Centro-Sul de Goiás.

“A semana começa com predomínio de sol, temperaturas em rápida elevação e máximas elevadas à tarde em todas as regiões devido a um bloqueio atmosférico”, explica Amorim.

A previsão, entretanto, não indica o fim da estiagem.

“Entre quarta e quinta-feira, a passagem de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil traz a expectativa de formação de áreas de instabilidade no Centro-Sul do Estado de Goiás. No entanto, as chuvas serão apenas em áreas isoladas e passageiras, insuficientes para reverter o quadro de estiagem”, afirma.

Segundo o gerente do Cimehgo, as precipitações também devem ocorrer de maneira bastante irregular, podendo atingir uma região enquanto municípios próximos permanecem completamente secos.



