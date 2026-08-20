Raphael Bezerra Sol e calor predominam clima em Goiás no mês de agosto

Os termômetros de uma cidade em Goiás podem registrar até 39°C nesta quinta-feira (29), segundo previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O valor intenso deve atingir principalmente as regiões Norte e Oeste do Estado. Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar pode cair para 15% durante a tarde, índice considerado de alerta pelo órgão.

Segundo o Cimehgo, o calor extremo é resultado de um bloqueio atmosférico que mantém o predomínio de sol em todas as regiões goianas, o que favorece a rápida elevação de temperaturas ao longo do dia.

O município de Porangatu, a 400km de Goiânia, no norte de Goiás, é a cidade que pode alcançar dos 39°C nesta quinta. No Sudoeste, a máxima é prevista para 36°C , enquanto as regiões Leste, Central e Sul podem chegar a 37°C. Em todas elas, a umidade mínima prevista é de 15%.

O boletim prevê que Aragupaz pode registrar 37°C e Itumbiara, Aruanã e Noava Crixás 37°C , enquanto Goiânia, Jataí, Goianésia e Iporá chegam tem máxima prevista de de 36°C.

Na Capital, a temperatura deve variar entre os 18°C e 36°C, com unidade relativa do ar aoscilando entre 15% e 70%, mantendo uma característica do período: começo das manhãs com temperaturas mais amenas enquanto a tarde fica quente e seca.

A combinação de tempo seco, temperaturas elevadas e vento amplia o risco de indêncio. Ao menos 120 dos 246 municípios estão sob condições críticas pelo chamado fator 30-30-30. O indicador considera temperaturas a partir de 30°C, umidade abaixo de 30% e ventos capazes de acelerar a propagação das chamas. Goiânia, Anápolis, Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Formosa, Jataí, Mineiros, Porangatu, Rio Verde e Pirenópolis estão entre os municípios relacionados pelo órgão.











