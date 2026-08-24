Reprodução + Divulgação/PRF Veículo que empresário e duas filhas estavam ficou completamente destruído

Um grave acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, matou três pessoas da mesma família. O empresário Wilker Renato de Almeida, de 29 anos, e as filhas Alana, de 8, e Alice, de 4, estavam em uma caminhonete que bateu de frente com uma carreta carregada de calcário.

As três vítimas morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta fugiu antes da chegada das equipes de atendimento e ainda não havia sido identificado até a última atualização. O caso segue com a Polícia Civil de Goiás.

Segundo a PRF, a caminhonete trafegava no sentido Cocalzinho de Goiás–Anápolis, enquanto a carreta, carregada de calcário, seguia na direção contrária. Por circunstâncias que ainda serão esclarecidas, os dois veículos bateram de frente., na noite da última sexta-feira (21).

Concessionária retirou vítimas das ferragens

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as três vítimas, que estavam presas às ferragens da caminhonete. Quando a equipe chegou, porém, os funcionários da concessionária Ecovias do Araguaia já haviam realizado o desencarceramento.

Durante o atendimento, o trânsito funcionou inicialmente no sistema de pare e siga. A BR-414 foi totalmente interditada apenas durante a perícia e liberada após a conclusão dos trabalhos.

Família e empresa publicam homenagem

Wilker era empresário e após a confirmação das mortes, a empresa que ele fundou, publicou uma carta aberta nas redes sociais para comunicar a perda e pedir respeito à família.

"Neste momento de dor, pedimos respeito, solidariedade e orações aos familiares, amigos e a todos que sofrem com essa grande perda", escreveu. Em outro trecho, eles divulgaram as informações sobre o velório.

Reprodução/Instagram Nota da empresa fundada por Wilker





Outras homenagens publicadas por amigos e familiares lembraram as meninas: “Hoje, nosso coração se despede com uma imensa saudade de Alana e Alice. Duas vidas tão preciosas que deixaram marcas de carinho, ternura e lembranças que permanecerão para sempre entre nós”.

O velório de Wilker, Alana e Alice começou na noite de domingo (23), no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. A cerimônia de despedida seguiu até a manhã desta segunda-feira (24).]







