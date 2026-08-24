Casa Branca presidente dos EUA, Donald Trump, e o premiê canadense Mark Carney na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra o Canadá neste domingo (23) após o governo de Ottawa anunciar novas tarifas de retaliação às medidas comerciais adotadas por Washington. Em uma publicação na rede Truth Social, Trump acusou o país vizinho de querer usufruir dos benefícios econômicos dos EUA.

“O Canadá quer os benefícios de ser um Estado, sem realmente ser um!!! Eles também cobraram de nossos grandes agricultores, durante muitos anos, enormes quantias em tarifas. Basta!!! Presidente DJT”, escreveu Trump.

A reação ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciar medidas de represália contra os Estados Unidos. As novas tarifas canadenses entrarão em vigor em 8 de setembro e atingirão setores como aço, produtos lácteos, papel, máquinas agrícolas e eletrônicos.

Canadá promete retaliação “dólar por dólar”

As medidas de Ottawa foram anunciadas após novas tarifas americanas entrarem em vigor no sábado (22), afetando cerca de US$ 20 bilhões, que equivalem a aproximadamente R$ 103,21 bilhões, em exportações canadenses destinadas aos Estados Unidos.

Segundo Carney, a resposta canadense terá valor equivalente às tarifas impostas por Washington, em uma estratégia descrita pelo premiê como uma retaliação “dólar por dólar”.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou à Fox News que Washington pretende responder às medidas canadenses, mas não revelou quais ações estão sendo consideradas. Também não há, neste momento, novas rodadas de negociação previstas entre os dois países.

Negociações entre Trump e Canadá fracassam

O confronto comercial se intensificou após semanas de negociações. Carney decidiu interromper as conversas na sexta-feira (21), pouco antes do prazo estabelecido pela Casa Branca.

O primeiro-ministro canadense afirmou que os Estados Unidos tentaram incluir no acordo condições que poderiam limitar a capacidade do Canadá de negociar futuros tratados comerciais com outros países.

A disputa também passou a envolver questões culturais. Carney disse que algumas exigências americanas poderiam afetar políticas relacionadas à proteção da língua francesa e da cultura do Quebec, incluindo subsídios à produção cultural francófona, conteúdos em francês nas plataformas digitais e regras de rotulagem bilíngue.

Trump volta a falar em Canadá como “51º estado”

A declaração de Trump também ocorre em meio às recorrentes referências feitas pelo presidente à possibilidade de o Canadá se tornar o “51º estado” dos Estados Unidos.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro de 2025, Trump tem usado a ideia em meio às discussões sobre comércio e relações entre os dois países. A nova escalada tarifária aumenta a tensão entre parceiros que possuem forte integração econômica.





Guerra comercial aumenta pressão sobre economia canadense

Os Estados Unidos são o principal mercado para os produtos canadenses. Cerca de 70% das exportações do Canadá têm os EUA como destino, o que deixa a economia do país especialmente exposta a uma disputa comercial prolongada.

A escalada pode afetar empresas e consumidores dos dois lados da fronteira, especialmente em setores que dependem de cadeias de produção integradas entre os países.

Com as tarifas canadenses previstas para começar em setembro e Washington já sinalizando que poderá reagir, a disputa entre Trump e o governo de Mark Carney entra em uma nova fase, sem previsão de retomada imediata das negociações.