Reprodução | PMGO Leonardo José de Araújo é apontado como autor da chacina por motivos passionais

Leonardo José de Araújo, 43 anos, apontado pela Polícia Civil como autor da chacina que deixou três mortos em Goiatuba, no sul de Goiás, foi transferido do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage Sirqueira (Hugol) para uma unidade prisional.

O suspeito chegou ao hospital em estado grave após atentar contra a própria vida após o triplo homicídio. Na semana passada, ele havia deixado a Unidasde de Terapia Intensiva (UTI) e transferido para uma enfermaria da unidade.

Durante o período de internação, a PC concluiu a investigação. Leonardo foi indiciado pelo feminicídio de Jaine Barbosa Chaves e pelos homicídios qualificados de Nathan Moraes Dutra Campos e Beatriz Soares de Souza por motifo torpe e sem chance de defesa para as vítimas.

Relembre o caso

Os crimes aconteceram no dia 28 de julho, na zona rural de Goiatuba. Segundo o inquérito, Leonardo mantinha um relacionamento com Jaine e suspeitava que ela também se relacionava com Nathan. A Polícia Civil concluiu que o ataque foi premeditado.

Reprodução Jaine Chaves à esquerda, Nathan Campos e Batriz Soares Souza | Foto: Reprodução





A investigação apontou que Leonardo tentou conseguir uma arma antes dos crimes e monitorou publicações feitas por Beatriz nas redes sociais. As imagens teriam ajudado o investigado a descobrir que Jaine estava em uma propriedade rural com Nathan e Beatriz.

Nathan e Beatriz foram mortos na propriedade. Segundo a polícia, Leonardo deixou o local levando Jaine ainda viva e permaneceu com ela em uma estrada rural. Jaine foi encontrada posteriormente morta dentro do veículo, com quatro ferimentos provocados por tiros. Leonardo estava ao lado dela, ferido.



