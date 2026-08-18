Divulgação/ Polícia Civil Antônio e Paulo Ricardo Buscariollo ficaram foragidos por um ano

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na manhã desta terça-feira (18), em um sítio na zona rural de Rio das Pedras, próximo a Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, pai e filho que estavam foragidos por suspeita de envolvimento no assassinato de quatro homens em Icaraíma, no Paraná, em 2025.

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são os principais suspeitos de envolvimento nas mortes de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza, ocorridas no ano passado.

Os suspeitos estavam foragidos havia mais de um ano. Eles foram encontrados após um trabalho de inteligência da Polícia Civil do Paraná.

Carlos Henrique Buscariollo, filho de Antônio, também foi preso em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Outro filho, Carlos Eduardo Buscariollo , também foi alvo da operação, mas já estava preso em São Bernardo do Campo por tráfico de drogas.

A reportagem do iG entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná, que disponibilizou vídeos da coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (18). Segundo o delegado-chefe da Subdivisão Policial de Umuarama, Izaias Cordeiro, foram 12 meses de intenso trabalho.

No dia 5 de agosto, nós só tínhamos perguntas, não tínhamos respostas, não tínhamos o veículo da vítima, o local dos fatos e nenhum suspeito. Ao longo desse período, foram realizadas várias operações para resolver esse caso. Essa diligência de hoje foi realizada pelo grupo de elite da Polícia Civil do Paraná. Delegado-chefe da Subdivisão Policial de Umuarama, Izaias Cordeiro





O delegado da Polícia Civil do Paraná, Thiago Andrade Inácio, também ressaltou que, inicialmente, a informação recebida pela polícia era sobre o desaparecimento das vítimas.

A Polícia Ambiental foi de suma importância para a investigação, além de outros órgãos, pois eles vasculharam as áreas de mata em busca de vestígios. Foram feitos 100 laudos periciais. Delegado da Polícia Civil do Paraná, Thiago Andrade.





Ele também explicou como o crime teria acontecido.

Um morador de Icaraíma contratou três indivíduos de São Paulo para, juntos, efetuarem uma cobrança dos investigados. Eles chegaram à cidade no dia 4 de agosto e, no dia 5, foram executados. Começaram as diligências e, no dia 22 de agosto, foi localizado o possível local do crime. No dia 12 de setembro, a Polícia Ambiental localizou o carro das vítimas. E, no dia 18 de setembro, foram localizados os corpos. Delegado da Polícia Civil do Paraná, Thiago Andrade Inácio.





O delegado da Polícia Civil do Paraná, Leonardo Martinez, afirmou que o local onde os assassinatos teriam ocorrido e onde o carro e os corpos foram ocultados era de difícil acesso e não havia testemunhas, fatores que dificultaram as investigações.

A evolução dessa investigação encontrou alguns desafios. Entre esses desafios, estava a desinformação e autos sigilosos que foram vazados, inclusive por pessoas que tinham acesso a essas informações, contribuindo para que esses autores sempre conseguissem evadir, mas nós não desistimos. Delegado da Polícia Civil do Paraná, Leonardo Martinez





Ele também destacou que, nos meses de junho e julho deste ano, documentos foram analisados e a polícia recebeu informações de que Antônio e Paulo estavam em determinado sítio em Rio das Pedras, na região de Santa Bárbara d’Oeste, cidade onde residem Carlos Henrique e Carlos Eduardo, os outros dois irmãos, em São Paulo.

O núcleo de investigação foi até o local e fez o levantamento de campo, confirmando a informação. Delegado da Polícia Civil do Paraná, Leonardo Martinez





















A polícia investiga de quem era a propriedade onde pai e filho estavam escondidos para apurar se o proprietário também tinha ligação com o crime.

O crime

No dia 4 de agosto de 2025, Robishley Hirnani de Oliveira, de 53 anos; Rafael Juliano Marascalchi, de 43 anos; e Diego Henrique Afonso, de 39 anos, viajaram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para Icaraíma, no Paraná. O objetivo era encontrar Alencar Gonçalves de Souza Giron, de 36 anos, e cobrar uma dívida de R$ 255 mil referente à venda de uma fazenda feita em agosto do ano anterior para a família Buscariollo. Segundo as investigações, mesmo após um ano, os compradores ainda não haviam efetuado o pagamento.

Reprodução/ Redes Sociais Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza





Os quatro foram vistos pela última vez no dia seguinte e passaram a ser considerados desaparecidos. Os corpos foram encontrados em uma vala após 45 dias de buscas.

A localização das vítimas ocorreu em uma área rural de Icaraíma, cidade no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, os corpos apresentavam marcas de perfurações provocadas por arma de fogo.