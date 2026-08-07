PRF PRF apreende cerca de 2,2 mil ampolas de remédios para emagrecimento na BR-060





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 2,2 mil ampolas de tirzepatida, além de anabolizantes, produtos à base de toxina botulínica e outros medicamentos de origem estrangeira, nesta quinta-feira (06), na BR-060, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia.

Os produtos estavam escondidos em compartimentos ocultos na estrutura de um carro abordado no km 187 da rodovia. Segundo a PRF, os medicamentos eram transportados sem controle de temperatura e parte deles tem comercialização proibida no Brasil.

A abordagem ocorreu depois que uma análise de risco apontou o veículo como suspeito. Durante a fiscalização, o motorista, de 42 anos, teria apresentado informações contraditórias sobre o trajeto da viagem.

Inicialmente, os policiais encontraram produtos importados no porta-malas. Na sequência, uma inspeção mais detalhada revelou o compartimento preparado para esconder a carga.

Além das aproximadamente 2,2 mil ampolas de tirzepatida, foram localizados anabolizantes, medicamentos à base de toxina botulínica e outros fármacos estrangeiros.

Motorista diz que carro foi preparado em Foz do Iguaçu

De acordo com a PRF, o condutor confessou ter viajado até Foz do Iguaçu, no Paraná, onde entregou o veículo para que os medicamentos fossem escondidos antes do retorno a Goiás.

O homem foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. O veículo, os medicamentos e o motorista foram encaminhados à Polícia Civil em Guapó, responsável pela continuidade da investigação.