Reprodução/Izadora Dias Izadora Dias (PCO)

Izadora Dias é a escolhida pelo PCO para disputar a vaga no Palácio dos Bandeirantes. Integrante da Direção Nacional da legenda, ela é figura de destaque e conta com trajetória política desde o ambiente estudantil ao partidário propriamente dito. Coordenadora do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, atua na Secretaria Nacional de Organização.

Natural de Barra Bonita, município do interior de São Paulo, na Região de Bauru (SP), Izadora Cristina Dias da Silva nasceu em 13 de janeiro de 1995 e atualmente tem 31 anos. Segundo dados da Justiça Eleitoral, ela é solteira e tem rotina dividida entre a capital paulista e o interior.

Formação em Letras e militância estudantil

A jovem candidata cursa Letras na Universidade de São Paulo (USP). O ambiente universitário não se limita somente a formação intelectual. Izadora mantém presença forte em discussões no ambiente na faculdade.

Seu cotidiano é entre a lousa das salas de aulas e os debates políticos. conectando os estudos da literatura e linguagem com pautas ligadas à juventude. No espaço acadêmico, ela tem participação ativa no movimento estudantil e na organização de grupos universitários.

Reprodução/Izadora Dias Izadora Dias é militante estudantil e tem participação ativa no PCO





Sua vivência na USP é base para a sua projeção partidária na sigla na qual é filiada desde 2018. A estudante atua diretamente no PCO na formação política de novos militantes e na organização de eixos de debate dentro do campus. No seu currículo soma-se a atuação direta em um dos meios de comunicação do partido, sendo colunista do Diário Causa Operária.





Disputas eleitorais

Sua caminhada na cena política a levou ao protagonismo, desde a atuação na legenda quanto na participação eleitoral. Izadora disputou a sua primeira eleição em 2020, quando se lançou nas eleições municipais para o cargo de vereadora em Barra Bonita (SP), local onde nasceu.

Já no pleito de 2022, ampliou os horizontes e buscou ocupar a vaga no Congresso Nacional, representando São Paulo como deputada federal. Mesmo não conquistando mandatos nessas duas ocasiões, as participações eleitorais lhe rendeu liderança forte dentro do PCO.

Reprodução/Izadora Dias Izadora Dias coordena um coletivo de mulheres





Paralelamente às disputas nas urnas, a jovem assume funções institucionais na legenda. Ela faz parte da Direção Nacional e da Secretaria Nacional de Organização do PCO e ainda, coordena o grupo de mulheres do partido.

Izadora foi escolhida pela sigla para encabeçar a chapa para o governo de São Paulo já no início de agosto e integra rol de nomes de peso da política brasileira.