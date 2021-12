Reprodução Documento pode ser emitido em casos de menor gravidade na maioria das delegacias virtuais do país

Você sabe como registrar um Boletim de Ocorrência online? Muitos não sabem, mas é possível emitir o documento por meios virtuais - o que pode facilitar a vida dos cidadãos e assegurar uma forma mais prática deles garantirem seus direitos, caso sejam vítimas de furtos e roubos.

Antes de mais nada, é preciso compreender que as delegacias virtuais não seguem um padrão para o registro de Boletins de Ocorrência. Algumas emitem o documento para acontecimentos de menor gravidade, enquanto outras possibilitam até a denúncia de desaparecimento. É possível checar essa informação no site de cada delegacia.

Quais casos são passíveis de emissão virtual de Boletim de Ocorrência?

A maioria das delegacias virtuais acolhe denúncias de ocorrências de menor gravidade, que poupam o cidadão de se dirigir até uma delegacia. Assim, o BO online é emitido rapidamente e o indivíduo já tem em mãos um documento válido, tanto quanto o tradicional e sem ocupar o delegado e o escrivão, e nem perder seu próprio tempo em espera e deslocamento.

Casos de furto, perda ou extravio de documentos, objetos e celulares são passíveis de registro de BO's na maioria das delegacias.

Nos casos de acidentes de trânsito, é possível emitir um Boletim de Ocorrência apenas em circunstâncias de danos materiais, ou seja, desde que não haja vítimas fatais ou lesões corporais.

Como falado, alguns sites efetuam o registro de pessoas desaparecidas - inclusive, alguns oferecem a opção de informar quando forem localizadas.

Agora que você já entendeu quais casos podem ser registrados num BO online, veja o passo a passo:

Como registrar um Boletim de Ocorrência online

Para reaqlizar a emissão de um BO online, o indivíduo deve obrigatoriamente ser maior de 18 anos, ter documentos válidos (de preferência, não estar com pendências junto à Justiça Eleitoral) e possuir endereço fixo, telefones e endereço de e-mail válidos.

Informar esses dados é importante pois, com eles, a Polícia Civil terá meios de entrar em contato com o cidadão caso seja necessário, assim como poderá investigá-lo se a denúncia se provar falsa.

No geral, será preciso seguir apenas dois passos para a realização do BO (pode variar de acordo com a delegacia virtual). O primeiro é fornecer todas as informações requeridas no formulário de registro e, depois, descrever a ocorrência com o maior número de detalhes possível.

É importante ressaltar que a função da polícia é investigar todas as possibilidades que cercam um acontecimento. Sendo assim, um Boletim de Ocorrência não é necessariamente um documento que ateste uma verdade absoluta.

Lista de delegacias virtuais que registram Boletim de Ocorrência

A seguir, a lista com todas as delegacias virtuais de 24 das 27 Unidades Federativas (os 26 estados e o Distrito Federal) do Brasil, com exceção dos estados do Acre, Rio Grande do Norte e Roraima. Todas as citadas permitem ao indivíduo fazer um BO online: