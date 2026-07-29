Reprodução Dave Green e Andrea Urmston se tornaram amigos no trabalho antes de descobrirem que eram irmãos biológicos

Dois c olegas de trabalho que se tornaram grandes amigos descobriram que eram, na verdade, irmãos biológicos separados desde a infância. Dave Green e Andrea Urmston se conheceram em 2005, enquanto trabalhavam em funções diferentes no Aeroporto de Manchester, no noroeste da Inglaterra.

Dave administrava a rodoviária do aeroporto, enquanto Andrea era responsável pela manutenção de máquinas de venda automática. Segundo relato publicado pela BBC, os dois se aproximaram rapidamente e costumavam conversar por telefone e trocar mensagens mesmo fora do horário de trabalho.

A descoberta aconteceu durante uma dessas ligações. Dave contou à amiga que havia sido adotado ainda bebê e que seu nome de nascimento era Stuart Proudlove. Andrea ficou surpresa porque Proudlove era seu sobrenome de solteira e ela sabia que tinha um irmão mais velho que havia sido entregue para adoção antes de seu nascimento.

Ela entrou em contato com a mãe, Susan, para confirmar a data de nascimento do irmão desaparecido. A informação coincidiu com a de Dave: 24 de março de 1966.

Andrea levou o amigo até a casa da mãe biológica. Durante o trajeto, Dave percebeu que havia passado durante anos em frente à residência de Susan e à escola onde a irmã estudava, sem saber que sua família vivia naquela região.





O reencontro foi marcado por lágrimas e abraços. Susan havia tentado localizar o filho com a ajuda do Exército da Salvação, mas não conseguiu. Na lareira de sua casa, ela mantinha uma fotografia de Dave ainda bebê, enviada pelos pais adotivos poucos dias depois da adoção.

Dave afirmou que sempre soube que era adotado, mas nunca havia procurado pela família biológica porque teve uma infância feliz e não sentia que precisava de respostas sobre seu passado.

Susan morreu recentemente, mas os irmãos dizem estar felizes por ela ter conseguido reencontrar o filho. Dave e Andrea continuam próximos e atualmente vivem em Kidsgrove, na região central da Inglaterra.

Para os dois, a descoberta foi comparada a “ganhar na loteria”. “Passei de uma situação em que não havia muita positividade na minha vida para descobrir que minha melhor amiga era minha irmã”, afirmou Dave à BBC.