José Cruz/Agência Brasil Tarcísio e Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A permissão foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que resultou na condenação do ex-presidente.

A visita está marcada para a próxima quinta-feira (11), das 8h às 10h, na Sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como Papudinha.

O despacho judicial determina que a unidade prisional seja formalmente comunicada para viabilizar o encontro.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Desde o início do cumprimento da pena, todas as visitas ao ex-presidente, com exceção de advogados, médicos e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, dependem de autorização expressa do STF.

Regra para visitas

A decisão segue a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que regula o acesso a presos custodiados em dependências do sistema penitenciário do Distrito Federal.

O despacho também determina a ciência à Procuradoria-Geral da República (PGR) e a intimação dos advogados regularmente constituídos.

O encontro será o primeiro entre Tarcísio e Bolsonaro neste ano. A última reunião ocorreu em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar.

Desde então, Bolsonaro lançou o senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência.

A visita ocorre em meio às articulações para as eleições de 2026. Tarcísio é citado por aliados como um dos nomes mais competitivos da direita para a disputa presidencial, embora ainda avalie a possibilidade de concorrer à reeleição em São Paulo.

Pelo calendário eleitoral, os partidos têm até 5 de agosto para definir seus candidatos e até 15 de agosto para registrar as chapas.