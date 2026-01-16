Um perfil oficial do governo dos Estados Unidos publicou em português uma mensagem afirmando que estrangeiros que “roubarem americanos” serão presos e deportados.
O texto, divulgado nesta semana, atribui diretamente a medida ao presidente Donald Trump, mas não foi publicado por ele, e sim por um canal institucional do governo.
A postagem foi feita pelo perfil USA em Português, que escreveu: “Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio.”
O que há de novo e por que importa
O trecho “roubar americanos”, usado sem definição legal ou referência a crimes específicos, marca uma mudança no padrão da comunicação oficial dos EUA em temas migratórios.
Em vez de linguagem jurídica ou administrativa, o perfil adota tom coloquial e intimidatório, com verbos como “jogar na cadeia”.
O fato novo não é a política migratória em si, mas:
o uso explícito de ameaça em canal oficial;
a associação genérica entre imigração e crime;
a comunicação direcionada a estrangeiros em seu próprio idioma.
Comunicação oficial, não discurso pessoal
Embora cite Trump nominalmente, a mensagem parte de um perfil institucional, o que lhe confere caráter de posição oficial do governo.
Não se trata de postagem de campanha nem de declaração espontânea do presidente, mas de sinalização estatal sobre a forma como o tema passa a ser comunicado ao exterior.
O post não apresenta dados, mudanças normativas ou prazos, nem diferencia imigração irregular de crimes penais.
Ainda assim, ao permanecer publicado sem ressalvas, funciona como aviso público e fortalece o tom adotado como diretriz comunicacional.
Até o momento, não houve esclarecimento da Casa Branca sobre se a linguagem passará a ser padrão em comunicações oficiais nem se a publicação reflete alterações práticas em políticas de prisão ou deportação.