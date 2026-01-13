Reprodução/Rede X Imagem da carta publicada por Carlos Bolsonaro nas redes sociais

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) divulgou, nesta terça-feira (13), uma carta enderaçada ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de mais de 27 anos na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF).

No texto, publicado na íntegra nas redes sociais, o filho 02 afirma que a prisão do ex-mandatário é injusta e a classificou como "perseguição, tortura e imoralidade".

"É a tentativa metódica de te esgotar por dentro, de te afastar de quem você ama, de te fazer acreditar que está sozinho. Mas você não está. Nunca esteve", diz trecho da carta.



Em outras partes do texto, Carlos pede que o pai resista e ressalta que a história do ex-presidente "não termina aqui".

"Precisamos da tua lucidez, da tua presença, da tua voz - mesmo que agora tentem calá-la entre paredes frias, barulhentas, molhadas e decisões arbitrárias (...) Levante-se todos os dias com a certeza de que sua história não termina aqui. Que seus filhos precisam de você vivo, forte e de cabeça erguida. Que ainda há muito o que atravessar - e nós atravessaremos juntos".



Carlos Bolsonaro finaliza a carta afirmando que o pai é um "homem íntegro". "A injustiça não vence homens íntegros. E você, pai, segue íntegro".



Confira a carta completa:

Na última visita, na quinta-feira, conversei com o Presidente @jairbolsonaro e, conhecendo a importância que Santa Catarina tem para o Brasil, prontamente ele me disse: “Vai, faz o que tem que fazer e volte como sempre. Te espero, garoto!” Desde que Moraes mandou prender… pic.twitter.com/IH8EbRtU30— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 13, 2026













Atuação nas redes

Carlos Bolsonaro segue usando massivamente as redes sociais para atualizar o estado de saúde do ex-Chefe do Executivo, como também para criticar a condenação do pai a 27 anos e três meses de prisão.

Na última segunda-feira (12), o ex-vereador compartilhou uma foto do Jair Bolsonaro em meio a uma suposta crise de soluço na cela da Polícia Federal (PF).

"A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito, decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula", afirmou.











