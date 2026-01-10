Reprodução/ Metsul Meteorologia Vórtice ciclônico

Um ciclone extratropical em formação no Uruguai aumenta o risco de temporais neste sábado (10) e ao longo do fim de semana em São Paulo e nos estados do Sul do Brasil. O alerta é da MetSul Meteorologia, que aponta possibilidade de chuva intensa em curto período, rajadas de vento forte e queda de granizo em áreas isoladas.

A baixa pressão associada ao ciclone interage com o ar quente e úmido que atua sobre o Sudeste e o Sul do país, favorecendo a ocorrência de instabilidades. Em São Paulo, o cenário é de chuva forte localizada e temporais pontuais, sobretudo entre a tarde e a noite, com risco de alagamentos e ventos intensos em alguns municípios.

No Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o risco é maior para temporais localmente fortes a severos. Podem ocorrer volumes elevados de chuva em curto intervalo, capazes de provocar alagamentos, enxurradas e inundações repentinas. Há ainda possibilidade de rajadas de vento fortes, granizo e vendavais isolados, de curta duração, com danos pontuais.

Os ventos mais intensos associados ao ciclone devem se concentrar no território uruguaio, com rajadas persistentes entre 70 km/h e 100 km/h entre este sábado e o domingo (11). Mesmo assim, a influência do sistema alcança o Brasil, ampliando a instabilidade atmosférica.

Neste sábado, a chuva pode ocorrer desde cedo em pontos do Oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do Sul e em São Paulo, o sol ainda aparece entre nuvens, mas os temporais tendem a se formar principalmente a partir da tarde.

No domingo, a instabilidade mais intensa se concentra em Santa Catarina e no Paraná, enquanto o Rio Grande do Sul pode ter períodos de sol intercalados com chuva isolada.

Além de São Paulo e do Sul, áreas do Mato Grosso do Sul também podem registrar chuva forte localizada e temporais ao longo do fim de semana.