Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
As buscas estão sendo realizadas com computadores de mergulho

As buscas pelo jovem Henry Chaves Norte, de 18 anos, desaparecido no Lago Corumbá IV, em Alexânia (GO), entram no quarto dia neste domingo (04). A operação é realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e utiliza computadores de mergulho, tecnologia que aumenta a precisão e a segurança das buscas subaquáticas.

Henry está desaparecido desde quinta-feira (01), quando se envolveu em um acidente durante a travessia do lago. Desde então, equipes especializadas atuam diariamente na região, considerada de baixa visibilidade e grande profundidade, o que exige o uso de recursos tecnológicos avançados.

No sábado (03), 13 bombeiros militares participaram da operação, sendo 12 mergulhadores especializados. Os profissionais utilizam computadores de mergulho para monitorar parâmetros como profundidade, tempo de fundo e limites de segurança, permitindo um planejamento mais preciso das imersões e reduzindo riscos durante as buscas.

Para garantir a continuidade da operação, três mergulhadores pernoitaram no local, no condomínio Mirante do Lago. As equipes retomaram os trabalhos nas primeiras horas deste domingo, mantendo o uso da tecnologia durante todas as etapas da busca.

O desaparecimento ocorreu quando Henry, que mora em Goiânia, tentou atravessar o lago em um caiaque acompanhado de dois amigos. Durante o trajeto, a embarcação começou a encher de água e acabou afundando. Nenhum dos três jovens usava colete salva-vidas. Testemunhas conseguiram resgatar os dois amigos, mas Henry foi levado junto com o caiaque e não foi mais visto.

Recém-formado no ensino médio, Henry havia completado 18 anos recentemente e viajava sem os pais pela primeira vez, após receber autorização da família para passar a virada do ano no lago Corumbá. O caso gerou grande comoção nas redes sociais, com mensagens de solidariedade aos familiares.


Em nota, o Corpo de Bombeiros de Goiás informou que as buscas seguem em andamento e que todos os recursos técnicos disponíveis estão sendo empregados até a localização do jovem e a elucidação da ocorrência.

