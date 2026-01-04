Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás As buscas estão sendo realizadas com computadores de mergulho

As buscas pelo jovem Henry Chaves Norte, de 18 anos, desaparecido no Lago Corumbá IV, em Alexânia (GO), entram no quarto dia neste domingo (04). A operação é realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e utiliza computadores de mergulho, tecnologia que aumenta a precisão e a segurança das buscas subaquáticas.



Henry está desaparecido desde quinta-feira (01), quando se envolveu em um acidente durante a travessia do lago. Desde então, equipes especializadas atuam diariamente na região, considerada de baixa visibilidade e grande profundidade, o que exige o uso de recursos tecnológicos avançados.



Corpo de bombeiros estão utilizando computadores subaquáticos para ampliar a profundidade das buscas







No sábado (03), 13 bombeiros militares participaram da operação, sendo 12 mergulhadores especializados. Os profissionais utilizam computadores de mergulho para monitorar parâmetros como profundidade, tempo de fundo e limites de segurança, permitindo um planejamento mais preciso das imersões e reduzindo riscos durante as buscas.

Para garantir a continuidade da operação,no local, no condomínio Mirante do Lago. As equipes retomaram os trabalhos nas primeiras horas deste domingo, mantendo odurante todas as etapas da busca.

O jovem está desaparecido desde o dia 1º de janeiro

O desaparecimento ocorreu quando Henry, que mora em Goiânia, tentou atravessar o lago em um. Durante o trajeto, a embarcação começou a encher de água e. Testemunhas conseguiram resgatar os dois amigos, mas Henry foi levado junto com o caiaque e não foi mais visto.





Recém-formado no ensino médio, Henry havia completadoe viajava sem os pais pela, após receber autorização da família para passar a. O caso gerou grande comoção nas redes sociais, com mensagens de solidariedade aos familiares.



Em nota, o Corpo de Bombeiros de Goiás informou que as buscas seguem em andamento e que todos os recursos técnicos disponíveis estão sendo empregados até a localização do jovem e a elucidação da ocorrência.