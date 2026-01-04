As buscas pelo jovem Henry Chaves Norte, de 18 anos, desaparecido no Lago Corumbá IV, em Alexânia (GO), entram no quarto dia neste domingo (04). A operação é realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e utiliza computadores de mergulho, tecnologia que aumenta a precisão e a segurança das buscas subaquáticas.
Henry está desaparecido desde quinta-feira (01), quando se envolveu em um acidente durante a travessia do lago. Desde então, equipes especializadas atuam diariamente na região, considerada de baixa visibilidade e grande profundidade, o que exige o uso de recursos tecnológicos avançados.
No sábado (03), 13 bombeiros militares participaram da operação, sendo 12 mergulhadores especializados. Os profissionais utilizam computadores de mergulho para monitorar parâmetros como profundidade, tempo de fundo e limites de segurança, permitindo um planejamento mais preciso das imersões e reduzindo riscos durante as buscas.
Recém-formado no ensino médio, Henry havia completado 18 anos recentemente e viajava sem os pais pela primeira vez, após receber autorização da família para passar a virada do ano no lago Corumbá. O caso gerou grande comoção nas redes sociais, com mensagens de solidariedade aos familiares.
Em nota, o Corpo de Bombeiros de Goiás informou que as buscas seguem em andamento e que todos os recursos técnicos disponíveis estão sendo empregados até a localização do jovem e a elucidação da ocorrência.