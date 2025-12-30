Wirestock/Freepik 7 pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol

Um grupo de sete pessoas precisou ser hospitalizado em Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia, após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. A suspeita é de que a substância tenha sido ingerida de forma acidental durante o consumo de um coquetel durante uma festa. O caso foi confirmado na noite desta segunda-feira (29) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A informação foi confirmada pelo Portal iG..



Os pacientes foram encaminhados ao Hospital Geral Santa Tereza, onde permanecem internados sob observação médica. Segundo a Sesab e a prefeitura do município, todos recebem acompanhamento clínico e os protocolos específicos para esse tipo de intoxicação foram imediatamente acionados.



A investigação sobre a origem da substância e as circunstâncias do consumo mobiliza diferentes órgãos de saúde e segurança. Participam da apuração o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (Ciatox-BA), as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, além da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).



De acordo com a Secretaria da Saúde, exames laboratoriais serão realizados para confirmar a presença de metanol no organismo dos pacientes. Caso a intoxicação seja comprovada, está prevista a utilização de antídoto específico no tratamento.



O episódio ocorre em meio a um cenário de alerta nacional. Dados do Ministério da Saúde indicam que, até 20 de novembro, o Brasil havia registrado 62 casos confirmados de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas, com 16 mortes distribuídas entre São Paulo, Paraná, Pernambuco e Mato Grosso.