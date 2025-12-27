Reprodução/X Avião Monomotor caiu em Copacabana no início da tarde deste sábado.

Um avião monomotor caiu no início da tarde deste sábado (27) no mar da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu nas proximidades do posto 3.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 12h34 e atuam na ocorrência, com o apoio de todos os recursos disponíveis como heliópteros, jet-skis, embarcações infláveis e equipes de mergulho.





Até o momento da publicação desta reportagem,não havia informações sobre vítimas.

Reportagem em atualização*