Um avião monomotor caiu no início da tarde deste sábado (27) no mar da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu nas proximidades do posto 3.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 12h34 e atuam na ocorrência, com o apoio de todos os recursos disponíveis como heliópteros, jet-skis, embarcações infláveis e equipes de mergulho.
Até o momento da publicação desta reportagem,não havia informações sobre vítimas.
Reportagem em atualização*