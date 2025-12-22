Reprodução/ Carolina Antunes/PR e Marcelo Camargo/Agência Brasil Passaportes de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro são cancelados.

Eduardo Bolsonaro (PL) e Alexandre Ramagem (PL) tiveram seus passaportes diplomáticos cancelados pela Câmara dos Deputados, na última sexta-feira (19). A decisão veio um dia depois da cassação dos mandatos de ambos os ex-parlamentares.

Relembre o caso: Câmara cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

A medida foi informada a Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro por meio de ofícios enviados pela Segunda Secretaria da Casa. Agora, ambos devem devolver os documentos ao Ministério das Relações Exteriores. Os documentos das esposas e filhos de ambos os ex-deputados federais também foram cancelados.

A decisão foi tomada com base em um decreto que determina que apenas deputados e senadores com mandato vigente têm direito ao documento.

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda dos mandatos dos deputados na última quinta-feira (18).

De acordo com o órgão, Eduardo Bolsonaro foi condenado por excesso de faltas. Alexandre Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 16 anos de prisão por sua participação na trama golpista. A Mesa Diretora entendeu que ele também não comparecerá a 1/3 das sessões deliberativas da Câmara, caso permaneça no exterior ou no Brasil cumprindo pena.





Alexandre Ramagem deixou o Brasil em setembro, antes de sua condenação. Segundo a Polícia Federal, ele utilizou o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro também se encontra em território estadunidense desde março deste ano, e por meio das redes sociais, o ex-parlamentar acusou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de estar utilizando a medida para bloqueá-lo no exterior.

"No dia seguinte à cassação de meu mandato veio a notícia do cancelamento de meu passaporte. Não se engane, desde sempre a intenção é me bloquear no exterior. Assim, é muito provável que de fato Moraes tenha dado uma ordem secreta para impedir que eu faça meu passaporte comum", declarou Eduardo Bolsonaro.