Divulgação: PF O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), alvo de um mandado de busca e apreensão , foi intimado a prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira (25). Ele está sendo investigado por suspeita de envolvimento em um suposto esquema ilegal de monitoramento de desafetos do governo Bolsonaro.

Ramagem, delegado da PF e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) de 2019 a 2022, será questionado pelos investigadores sobre sua autorização ou conhecimento das ações de monitoramento utilizando um programa secreto chamado First Mile. Em manifestações anteriores, ele negou qualquer irregularidade.

A Operação Vigilância Aproximada, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete de Ramagem na Câmara dos Deputados e em seu apartamento funcional, além de atingir outros sete policiais federais e três servidores da Abin em diferentes localidades.

Ramagem é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi escolhido por ele como candidato à prefeitura do Rio nas eleições municipais deste ano, com coordenação de campanha a cargo do vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 de Bolsonaro.

A Polícia Federal alega que a espionagem ilegal ocorria por meio do First Mile, programa usado para invadir celulares. Esse programa permitia monitorar a localização de alvos pré-determinados através de aparelhos celulares, sem necessidade de autorização judicial. O First Mile tinha a capacidade de rastrear os passos de até 10 mil pessoas por ano, bastando inserir o número de um contato telefônico no programa para acompanhar sua localização em um mapa.