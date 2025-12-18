Reprodução Mesmo com retorno ao estágio 1, chuva ainda atinge o Rio nesta quinta-feira (18)

O município do Rio de Janeiro retornou ao estágio 1 às 5h22 (horário de Brasília) desta quinta-feira (18), após a redução da intensidade das chuvas e a ausência de previsão de tempestades nas próximas horas. A informação foi divulgada pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio.

O estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco níveis e indica que não há ocorrências de grande impacto na cidade. Nessa condição, podem ocorrer pequenos incidentes pontuais, sem interferência significativa na rotina da população.

Segundo o radar meteorológico do Sumaré, há núcleos de chuva sobre o oceano neste momento, mas sem deslocamento em direção ao município do Rio. Apesar da melhora no cenário, o tempo segue instável ao longo do dia.

A previsão meteorológica aponta céu encoberto a nublado, com chuva fraca, podendo ocorrer pancadas moderadas e isoladas nas próximas horas. Os ventos devem variar de fracos a moderados.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, ventos úmidos vindos do oceano continuam influenciando o tempo na capital fluminense. As temperaturas devem apresentar declínio ao longo do dia, com máxima prevista de 25 °C.

A cidade havia entrado em estágio 2 às 6h45 (horário de Brasília) de quarta-feira (17), por conta dos registros de chuva e vento forte em diferentes regiões.





A tendência para os próximos dias ainda é de tempo instável. Na sexta-feira (19), o céu deve permanecer nublado, com previsão de chuva fraca a moderada e isolada entre a tarde e a noite, além de ventos fracos a moderados. No sábado (20), a nebulosidade segue variada, com possibilidade de chuva fraca nos períodos da tarde e da noite.

Já no domingo (21) e na segunda-feira (22), a previsão indica tempo mais estável, com nebulosidade variada, sem previsão de chuva, e ventos moderados.



