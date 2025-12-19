Reprodução/PCGO Homem mata cachorro e assa carne do animal em churrasqueira

Um homem de 24 anos foi preso em Planaltina (GO), nesta quarta-feira (17), após matar um cachorro a pauladas e assar a carne do animal em uma churrasqueira. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito teria ameaçado a mãe e a avó, afirmando que faria o mesmo que fez com o animal com elas. A informação foi confirmada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Ainda de acordo com os policiais, o homem começou a bater no cachorro com um pedaço de madeira de maneira aleatória, sem qualquer tipo de discussão prévia com membros da família. A mãe e a avó do suspeito fugiram do local e o denunciaram.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem assando o cachorro, que estava com o abdômen aberto e as vísceras expostas, em uma churrasqueira improvisada. O cachorro vivia há cinco anos com a família, e, de acordo com as donas, não costuma causar nenhum tipo de problema. A voz de prisão foi dada ao suspeito após o flagrante.

O homem foi encaminhado à Unidade Prisional de Planaltina, onde responderá por maus-tratos qualificados a animal e crimes por violência doméstica contra a mulher.