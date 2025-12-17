Divulgação/Polícia Militar Ambiental Lobo-guará é encontrado em lavanderia de casa no Distrito Federal

Um lobo-guará foi resgatado na manhã desta terça-feira (16) pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após ser encontrado dentro da lavanderia de uma residência no bairro Altiplano Leste, na região do Jardim Botânico.



Um lobo-guará foi resgatado nesta terça-feira (16) pela Polícia Militar Ambiental (BPMA), do Distrito Federal (PMDF), após ser encontrado dentro da lavanderia no bairro Altiplano Leste. Segundo a corporação, o animal estava acuado e apresentava comportamento defensivo. pic.twitter.com/zUpVMsNodf — iG (@iG) December 17, 2025

Segundo a corporação, o animal estava acuado e apresentava comportamento defensivo no momento em que a equipe chegou ao local. Para evitar riscos, os policiais utilizaram técnicas adequadas de manejo e contenção, priorizando a segurança do lobo-guará durante toda a ação.



Após o resgate, o animal passou por uma avaliação preliminar, que não identificou ferimentos ou sinais de debilidade. De acordo com o BPMA, ele estava em boas condições físicas.



O lobo-guará foi levado e solto em uma área apropriada, distante do perímetro urbano, retornando ao habitat natural.