Um lobo-guará foi resgatado na manhã desta terça-feira (16) pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após ser encontrado dentro da lavanderia de uma residência no bairro Altiplano Leste, na região do Jardim Botânico.
Segundo a corporação, o animal estava acuado e apresentava comportamento defensivo no momento em que a equipe chegou ao local. Para evitar riscos, os policiais utilizaram técnicas adequadas de manejo e contenção, priorizando a segurança do lobo-guará durante toda a ação.
Após o resgate, o animal passou por uma avaliação preliminar, que não identificou ferimentos ou sinais de debilidade. De acordo com o BPMA, ele estava em boas condições físicas.
O lobo-guará foi levado e solto em uma área apropriada, distante do perímetro urbano, retornando ao habitat natural.