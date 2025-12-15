Arquivo/Agência Brasil Agente do Ibama

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) começam nesta segunda-feira (15).



Ao todo, o processo seletivo oferta 60 vagas para nível superior, sendo 40 para a função de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e 20 para os cargos de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

O processo de candidaturas é realizado no site do Instituto ACCESS , banca organizadora do certame, até o dia 8 de janeiro de 2026. O valores das taxas de inscrições são: R$ 60 para Analista Técnico de Complexidade Intelectual e R$ 70 para Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

A avaliação

Conforme informações do edital, as provas estão previstas para 8 de fevereiro, para todos os cargos, em Brasília e no Rio de Janeiro. Os locais das avaliações serão escolhidos mediante a cidade de lotação apontada pelo candidato no ato da inscrição.

Além da avaliação objetiva, os participantes serão submetidos a uma prova discursiva. Essa etapa conta com a elaboração de um estudo de caso. Os aprovados terão remunerações iniciais de: R$ 7.283,05 para Analista Técnico de Complexidade Intelecual e R$ 9.861,23 para a função de Analista Técnico de Complexidade Gerencial.























