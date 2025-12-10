Deputada Carla Zambelli (PL)
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputada Carla Zambelli (PL)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, retoma, nesta quarta-feira (10), a análise do processo sobre a cassação da deputada Carla Zambelli (PL)

A expectativa é que a etapa de discussão seja concluída e, assim, encaminhada para votação no plenário ainda hoje.

Na última terça-feira (2), houve adiamento da decisão por  pedido de vista após o relator do processo, o deputado Diego Garcia (Republicanos) ler seu parecer.

Na ocasião , o parlamentar alegou que não encontrou "elementos conclusivos" que comprovassem a participação de Zambelli na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A posição do relator, que defende a preservação do mandato da deputada, vai de encontro as manifestações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e Supremo Tribunal Federal (STF).

Acusação

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou Carla Zambelli de planejar e comandar invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do hacker Walter Delgatti, com objetivo de inserir informações falsas, incluindo um mandado de prisão fraudulento contra o ministro Alexandre de Moraes (STF).

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Zambelli a 10 anos de prisão e à perda do mandato, apontando que ela usou o cargo para atacar a credibilidade do Judiciário.

Após a decisão, Moraes determinou a execução imediata da pena. Contudo, a parlamentar deixou o país, sendo localizada e presa na Itália, o que levou o governo brasileiro a formular pedido formal de extradição às autoridades italianas.

Carla Zambelli está presa na Itália
Reprodução
Carla Zambelli está presa na Itália


Inelegível

Mediante decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, o diploma da deputada foi cassado, tornando-a inelegível por cerca de oito anos, a partir do pleito de 2022, por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político.

A ação foi proposta sob o argumento de que Carla Zambelli  difundiu informações falsas sobre o processo eleitoral na época, em um contexto de disputa política acirrada.


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-10/ccj-retoma-analise-sobre-cassacao-de-carla-zambelli-nesta-quarta-feira-10.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes