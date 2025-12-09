Reprodução Em minutos, os clientes ocupam o espaço

Uma promoção de sorvete provocou confusão generalizada em um supermercado. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento em que o locutor do estabelecimente anuncia a oferta de um pote de sorverte por R$ 7,98. O item custava R$ 19.

Em poucos minutos, o espaço é tomado por pessoas, que se empurram na tentativa de pegar o sorvete. Nas imagem, alguns clientes chegam a puxar o item das mãos de outras pessoa e homens trocam socos.

Uma promoção de sorvete causou tumulto e troca de socos entre clientes de um supermercado. Em poucos minutos, o setor está tomado de pessoas, que se empurram, puxam itens das mãos de outros clientes e alguns chegam a trocar socos. pic.twitter.com/7x2DxPY9SJ — iG (@iG) December 9, 2025





Nas redes sociais, aponte-se que o caso aconteceu em um supermercado localizado na cidade de Maringá, no Paraná. Não há informações sobre o dia exato do ocorrido, mas o vídeo voltou a viraliza nesta semana.



