Reprodução/Googlo Maps A escola está localizada em Passira, no Agreste de pernmabuco

Um aluno da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Cônego Fernando Passos, localizada em Passira, no Agreste de Pernambuco, foi agredido durante os jogos interclasse da instituição. As informações foram confirmadas ao Portal iG pela Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE).



Segundo a pasta, a escola prestou socorro imediato ao estudante, cuja identidade não foi revelada. Ele segue sob cuidados médicos. Contudo, o estado de saúde não foi divulgado.

Aluno transferido

Ainda conforme a SEE, os familiares do aluno responsável pela agressão foram chamados pela gestão da escola para prestar esclarecimentos. Mediante os trâmites administrativos, segundo a secretaria, esse estudante deve ser transferido para outra instituiçao de ensino.

"A SEE acompanha de perto o caso e presta solidariedade ao estudante e à sua família (...) A Secretaria repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e mantém, como prioridade, a promoção de um clima de respeito, segurança e convivência pacífica entre estudantes, professores e demais profissionais da educação", diz trecho da nota enviada à eportagem.



O que diz a escola

Mediante nota, divulgada nas redes sociais, a Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Cônego Fernando Passos se manifestou sobre o caso. No comunicado, a instituição ressalta que adotou prontamente todas as medidas cabíveis.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos nossa solidariedade ao aluno e à sua família, os quais neste momento enfrentam período de cuidado e recuperação. Nossas orações e apoio permanecem firmes. Ressaltamos ainda que a EREM Cônego Fernando Passos repudia qualquer forma de violência, seja ela física, verbal ou virtual".



