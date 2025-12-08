Reprodução/redes sociais A influenciadora Karolina Trainotti, 29, que se apresenta publicamente como 'sugar baby'

A influenciadora Karolina Trainotti, 29 anos, que se apresenta publicamente como "sugar baby", ganhou notoriedade nesta segunda-feira (8) por seu suposto envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master, que chegou a ser preso pela Polícia Federal (PF) em meio à liquidação do banco pelo Banco Central, em novembro.

O que chamou a atenção para a influenciadora de 34 mil seguidores no Instagram é que ela teria recebido, de uma empresa ligada a Vorcaro, um apartamento em um edifício de alto padrão avaliado em R$ 4,3 milhões, na região da Faria Lima, área mais nobre de São Paulo. A informação foi divulgada pelo Portal Uol.



A doação foi feita em dezembro de 2024.



Sugar baby é um termo criado nos Estados Unidos para definir jovens que se relacionam com pessoas mais velhas em troca de dinheiro e uma vida de luxo. Em troca, a "baby" ficaria à disposição do "sugar daddy", inclusive em relação a favores sexuais.



Além da relação com Vorcaro, Karol Trainotti já foi denunciada, em 2023, por lavagem de dinheiro por envolvimento com Rowles Magalhães, réu por tráfico internacional de cocaína, segundo o Ministério Público Federal (MPF). Ela é ré no processo.



A influencer teria recebido cerca de R$ 271 mil entre 2020 e 2021 do narcotraficante, uma quantia que representa cerca de 5% do valor do apartamento, de R$ 4,3 milhões, dado pelo 'sugar daddy' Vorcaro.



Ostentação nas redes



Formada em Administração pela Universidade Mackenzie e ex-comissária de voo, Karolina criou sua imagem nas redes sociais em torno de viagens, moda e beleza. Hoje seu perfil é fechado no Instagram.



A ''sugar baby'' mora no 37° andar do prédio de luxo, em um apartamento com 113m² de área privativa e 231 m² de área útil, ostentando na internet muitas viagens internacionais a lugares badalados, como Mykonos, na Grécia; na Sardenha, no Mar Mediterrâneo, e também em resorts brasileiros de luxo.

Circula com frequência em eventos de alto nível, como o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e o Burning Man, festival realizado no deserto de Nevada, nos Estados Unidos.





No último réveillon, esteve na disputada Festa do Taípe, em Trancoso, ao lado de artistas e empresários.



O doador de seu apartamento de luxo, Daniel Vorcaro, foi preso preventivamente em novembro, suspeito de fraude em uma operação de R$ 12 bilhões em contas inexistentes do Banco de Brasília (BRB).



Ele foi solto 12 dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e hoje usa tornozeleira eletrônica, como medida cautelar.



O Portal iG não localizou a defesa de Karolina Trainotti.



