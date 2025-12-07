O domingo (7) deve ser marcado por fortes contrastes no clima brasileiro. Segundo a Climatempo, enquanto boa parte do Sudeste terá sol, calor e pouca chuva, outras regiões do país enfrentam instabilidades, pancadas fortes e risco de temporais.
Sudeste
São Paulo e Rio de Janeiro terão um dia de tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens. A capital paulista não deve registrar chuva significativa, embora o extremo oeste do estado possa ter instabilidade no fim da tarde.
No norte de Minas e no extremo norte capixaba, a chuva pode ser moderada a forte, com risco de temporais.
Sul
A manhã começa estável, mas o tempo muda ao longo do dia. Pancadas de chuva e temporais podem ocorrer entre a Serra Gaúcha, Serra Catarinense, oeste de Santa Catarina, norte e oeste do Paraná e áreas próximas ao Paraguai. Há risco de granizo nas regiões serranas. Mesmo com a instabilidade, as temperaturas permanecem elevadas.
Centro-Oeste e Norte
Estados como Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Tocantins e partes do Pará devem registrar pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais isolados. O calor e a umidade intensificam a sensação de abafamento.
Nordeste
Instabilidades provocam chuva no sul e oeste da Bahia, além de pancadas fracas e isoladas no Maranhão, Piauí e Pernambuco. No restante da região, sol e calor predominam.
Temperaturas nas capitais
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 25°C
- Brasília (DF): 18°C / 25°C
- Curitiba (PR): 14°C / 32°C
- Florianópolis (SC): 21°C / 29°C
- Goiânia (GO): 19°C / 25°C
- Manaus (AM): 26°C / 31°C
- Porto Alegre (RS): 21°C / 31°C
- Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 34°C
- Salvador (BA): 24°C / 32°C
- São Paulo (SP): 18°C / 33°C