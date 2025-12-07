Paulo Pinto/Agência Brasil Tempo fica firme em São Paulo neste domingo

O domingo (7) deve ser marcado por fortes contrastes no clima brasileiro. Segundo a Climatempo, enquanto boa parte do Sudeste terá sol, calor e pouca chuva, outras regiões do país enfrentam instabilidades, pancadas fortes e risco de temporais.

Sudeste

São Paulo e Rio de Janeiro terão um dia de tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens. A capital paulista não deve registrar chuva significativa, embora o extremo oeste do estado possa ter instabilidade no fim da tarde.

No norte de Minas e no extremo norte capixaba, a chuva pode ser moderada a forte, com risco de temporais.

Sul

A manhã começa estável, mas o tempo muda ao longo do dia. Pancadas de chuva e temporais podem ocorrer entre a Serra Gaúcha, Serra Catarinense, oeste de Santa Catarina, norte e oeste do Paraná e áreas próximas ao Paraguai. Há risco de granizo nas regiões serranas. Mesmo com a instabilidade, as temperaturas permanecem elevadas.

Centro-Oeste e Norte

Estados como Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Tocantins e partes do Pará devem registrar pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais isolados. O calor e a umidade intensificam a sensação de abafamento.

Nordeste

Instabilidades provocam chuva no sul e oeste da Bahia, além de pancadas fracas e isoladas no Maranhão, Piauí e Pernambuco. No restante da região, sol e calor predominam.

Temperaturas nas capitais

