Gustavo Moreno / STF STF

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia o julgamento, nesta terça-feira (9), de seis réus acusados de integrar o chamado Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado.



Conforme a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo seria responsável pela elaboração da “minuta do golpe", monitoramento, como também, pela articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores do Nordeste durante as eleições de 2022.

Além desta terça-feira (9), o presidente da Primeira Turma, o ministro Flávio Dino, reservou os dias 10, 16 e 17 de dezembro para o julgamento. O pedido foi do ministro Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal 2693.

Quais são as acusações e quem será julgado?

O núcleo 2 é composto por: Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal); Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor internacional da Presidência da República); Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência); Marília Ferreira de Alencar (delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal); Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

Os réus respondem por "por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado", frisa o STF.



















